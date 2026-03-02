伊朗局勢｜首批18名中國公民伊朗撤至阿塞拜疆 逾50人離開途中

以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，中東局勢升級，多國公民撤離伊朗。新華社報道，18名中國公民昨日從伊朗撤離往鄰國阿塞拜疆。他們在當地下午，從阿塞拜疆南部的阿斯塔拉口岸，陸續進入阿塞拜疆境內，再乘坐中國駐當地大使館安排的大巴，將會轉送到首都巴庫。

據「中國僑網」消息，阿塞拜疆華僑華人協會會長包禮軍表示，目前還有50多位同胞正在撤離途中。接下來幾天，中國駐阿塞拜疆大使館和阿塞拜疆華僑華人協會將持續駐紮在邊境口岸，直至所有同胞全部安全撤離。

為保障同胞順利通關，中國駐阿塞拜疆大使館工作人員及阿塞拜疆華僑華人協會提前一天抵達邊境口岸，協調中國公民撤離事宜。「在接到大使館通知後，我們僅用兩小時便準備好物資和大巴車，並組織人員抵達伊阿邊境。」包禮軍說。

目前，首批從伊朗撤離的中國公民已安全抵達阿塞拜疆首都巴庫。

中國駐阿塞拜疆大使館提示：根據中阿相關協定，持外交、公務、公務普通和普通護照的中國公民在阿塞拜疆單次免簽停留期限不超過30天；請留意保管好護照等個人身份證件，並遵守阿海關規定。