伊朗局勢｜中國駐以使館：持港澳護照和台胞證者可登記撤離

中國駐以色列大使館周日（3月1日）發布撤離登記通知時，列出港澳護照和台胞證持有人可註冊登記撤離。

據中國駐以色列大使館消息，當前，以色列持續遭受導彈、無人機襲擊，安全形勢嚴峻，不排除進一步惡化的可能。使館建議在以中國公民（包括港澳台同胞）在確保安全的前提下，盡快自行轉移至以色列境內安全地區（遠離特拉維夫、海法、耶路撒冷市中心，遠離軍事單位、敏感機構和機場、港口、碼頭、火車站、輕軌等大型交通樞紐，遠離政府機構和電廠電站、煉廠、通訊中心等基礎設施）避險，或經塔巴邊境口岸撤離至埃及境內避險。

使館自3月1日起開放人員登記，請自行無法安排而又有意願撤離前往埃及的中國公民（包括港澳台同胞）註冊登記。登記人員須持有中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）。

據台灣《中國時報》報道，台外交部稱，伊朗這次行動波及美國在巴林、科威特、卡塔爾、阿聯酋等地的軍事設施，並涉及約旦與沙特地阿拉伯。針對當地情勢變化，外交部已與駐外館處保持密切聯繫，並主動聯絡在地僑民及台民眾。目前中東地區約有3000餘名台灣人，均確認平安。

在軍事行動第一天（2月28日）就「斬首」伊朗最高領袖哈梅內伊震驚世界後，美國和以色列周日連續第二天對伊朗發動軍事打擊。以色列誓言將持續行動至推翻伊朗政權，伊朗則對以色列以及美國在中東的軍事基地實施新一輪報復空襲。特朗普警告，若伊朗不停手，美國將以前所未見的力量予以反擊。

