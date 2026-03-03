伊朗局勢︱華人母女斥¥36萬囤12張回國機票 親歷杜拜帆船酒店遇襲

以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗，遭遇報復，當地時間3月1日凌晨，被譽為全球唯一「七星級酒店」的杜拜地標建築帆船酒店（Burj Ai-Arab）遭遇襲擊並引發火災，多名入住該酒店的中國遊客親歷了這場驚心動魄的事件。他們不僅在午夜緊急疏散，更在隨後的回國途中，陷入機票被頻繁取消和價格瘋漲的困境。

北京夫妻跑數十層樓梯疏散

「轟隆一聲巨響後，房間裡的警報就響了。」來杜拜旅遊的沈女士回憶道。事發時，她和母親所住的5樓被導彈碎片擊中。由於酒店樓層挑高設計，5樓的實際高度相當於普通建築的10層樓。

相關新聞：伊朗局勢︱中國遊客滯留中東各地 被困酒店房租狂漲

「第一次遇到這種情況，不是演習。」警報響起後，沈女士來不及多想，抓起護照和錢包，拉着母親就衝向逃生樓梯。在疏散途中，她們遇到一對從19樓（相當於40層樓高）跑下來的北京夫妻。遊客被緊急引導至室外避險，約1小時後才返回室內。

相關新聞：伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔

票價暴漲歸途難

事後，酒店方面向住客保證：「政府已採取行動，沒有比這裡更安全的地方了。」儘管如此，沈女士表示事發5個多小時後，她的心跳仍然急速，並且酒店的電話信號疑似被切斷，微信語音等功能無法使用。

比襲擊本身更令人困擾的是艱難的返鄉之路。許多中國遊客反映，透過航空公司官網預訂的機票改簽極為困難。沈女士在客服的協調下，開始重新訂票，卻發現票價已然暴漲到平時的四倍。

相關新聞：伊朗局勢︱華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生

「平時商務艙往返是1萬5，現在單程就要3萬。」沈女士說，「但沒辦法，能訂到就好。」然而，她們補購3月3日航班再次被取消。

為了確保能順利回國，沈女士和母親採取了極端的方式：重複購買和改簽了3月4日至6日的機票。截至3月2日下午，母女二人手中總共持有12張商務艙機票，總花費高達約36萬元人民幣。原本一趟輕鬆的旅程，最終演變成一場充滿驚恐與不確定性的昂貴歸途。