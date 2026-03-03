伊朗局勢︱重慶人夫廣州出發赴阿聯酋 失聯11日又逢戰亂 妻心急如焚司尋人

一名50歲重慶男子在阿聯酋獨自進行窮遊（節儉式旅遊）期間，與家人失聯至今已達11日。其妻趙女士憂心忡忡，尤其丈夫不諳外語，加上近日中東地區局勢緊張，多間航空公司取消航班，令事件增添更多不確定性。中國駐阿聯酋大使館表示，已接獲家屬求助。

最後定位阿布扎比

據悉，失聯男子名為劉瑜。他於2月11日自重慶出發，次日從廣州飛抵阿聯酋杜拜。2月15日，其手機最後定位顯示在阿布扎比地區。

趙女士表示，丈夫於2月19日（農曆大年初三）凌晨曾發訊息，稱將於21日回家。惟自19日晚起，其訊息便未再有回覆，至20日電話已無法接通，至今音訊全無。

她形容丈夫唯一的愛好是旅遊，但為人節儉，屬「背包客」式窮遊，常攜帶帳篷及乾糧，甚至在橋底露宿。她查閱丈夫的銀行紀錄，發現最後一筆消費記錄在2月13日。重慶市公安局兩江新區分局於2月23日發出的接報回執顯示，劉瑜失聯前並無任何異常，家屬亦未收到求助或勒索訊息。

事件發生之際，正值中東地區局勢升溫。2月28日，以色列與美國聯手對伊朗採取軍事行動，導致多間航空公司一度取消來往中東的航班，大量中國公民滯留當地。

連日來，多間航空公司陸續宣布有限度恢復航班。阿聯酋航空表示自3月2日晚間起恢復少量航班，將優先聯絡已預訂的旅客。杜拜機場亦確認將有限度恢復營運。

位於阿布扎比的阿提哈德航空則已於3月2日下午恢復部分航班，密集起飛了15架航班前往倫敦、巴黎、莫斯科等地。然而，該公司聲明指，所有定期商業航班將持續暫停至3月4日下午，建議旅客在未獲航空公司直接通知前，切勿前往機場。

大使館接獲求助籲家屬當地報案

中國駐阿聯酋大使館工作人員確認，已接到趙女士的求助，並建議她向失聯地警方報案。大使館方面表示，若有任何相關情況，將第一時間聯絡家屬。

趙女士心急如焚，懇請各界協助擴散尋人消息。「希望大家幫忙擴散訊息，如有任何線索，請立即聯繫我。」她留下了自己的聯繫方式（手機：13212345829；電郵：[email protected]）。她丈夫當時可能穿著黑色皮衣、皮鞋，並攜帶一個青藍色相間的雙肩包。