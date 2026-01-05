福建女網紅流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬

柬埔寨有年輕中國女子遭人丟棄街頭，面目憔悴，腳部疑受傷骨折。事件引起網民關注，經調查女子來自福建，她的父親表示，9日前女兒索錢聲稱治病，但警察與他聯絡，始知道女兒去年4月已出國，疑到了柬埔寨。中國駐柬使館表示，已找到該名女子，將其送到醫院救治。同時通報女子因受「高薪工作」誘惑到柬。

女子尋獲時身體情況很差

中國駐柬使館指，獲悉事件後，即聯繫柬埔寨警方等多個部門及當地熱心人士了解情況。上周六（3日）下午，駐柬使館駐西哈努克領辦在當地一家醫院找到當時身體狀況很差的女子，領辦當即協調轉送至另一家醫院救治。據吳反映，其受「高薪工作」誘惑來柬，後流落街頭。目前，女子身體狀況有所好轉，領辦已聯繫其家屬來柬辦理接其回國事宜。

手持CT照片膝蓋疑有傷

極目新聞報道，近日有網民發帖，指有少女在柬埔寨流浪，一身骯髒、頭髮打結，精神恍惚，雙腿滿是瘀青，手裏抓着一張X光片，疑似骨折。

有自稱知情網民指，上述女子是被男朋友騙去柬埔寨，但不知為何淪落街頭。

帖文指，12月26日，有人發現女子吳某楨在柬埔寨西港一家酒店附近被人丟棄，手中拿著一張CT照片，據女子護照資料，發現她是福建人。

有網民發現，吳某楨的短片賬號有2.4萬粉絲，IP所在地為柬埔寨，最後一個視訊為2025年12月6日在柬埔寨發佈。女子事後獲當地警方協助，網上也流傳她事後在救助站進食照片，並獲當地提供治療，但其流落柬埔寨街頭的原因仍未明。

內媒在吳某楨家鄉福建南平市下轄建甌市某鎮某村的村民得知，吳女目前仍未回國。

向家中稱在浙江工作

吳某楨的父親吳先生表示，他也是自去年12月26日以後，家裡再也聯絡不到女兒，已經向當地警方報案。



吳先生介紹，他女兒2005年出生，讀完中學後就輟學外出務工，此前告訴家裡人自己在浙江上班，但上班以後仍經常找家裡要錢，家裡已經給她轉了8萬多元。2025年11月前後，吳先生不再給女兒轉錢，但她一直與家裡保持聯絡，也會視訊聊天。去年12月26日，吳某楨聯絡家裡稱腿出問題了，需要錢就醫，家裡趕緊轉去了2200元。

吳先生介紹，也就是在12月26日當天，有親屬在網路平台看到了吳某楨在街頭的照片，於是向他們發來，但他們再也聯絡不上女兒，於是向當地公安部門報警，「直到報警後才知道，女兒在2025年4月就出國去了柬埔寨，希望孩子平安回來！」吳先生說。

轄區派出所工作人員表示，接警後調查得知，吳某楨在去年3、4月份已經出境，因涉及境外，已經超出派出所管轄範圍。

極目新聞聯絡中國駐柬埔寨大使館和駐西哈努克領事辦公室，電話未獲接通。