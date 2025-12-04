Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

東南亞電騙｜泰國查扣逾24億元詐騙集團資產 通緝42人包括陳志

更新時間：12:15 2025-12-04 HKT
發佈時間：11:13 2025-12-04 HKT

針對東南亞跨國電騙集團，泰國當局周三宣布查扣超過3億美元（折合約24億港元）資產，並對42名涉案人士發出逮捕令，重點瞄準柬埔寨太子集團及其關聯人物，其中29人已落網。此次行動與香港、新加坡、英國及美國近期展開的凍結措施相呼應，圍堵迅速擴張的跨境網絡詐騙。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）稱，被查扣資產涉及重量級人物，包括被美國起訴的柬埔寨太子集團創辦人、華裔柬籍商人陳志（Chen Zhi），柬埔寨參議員符國安（Kok An）及多名泰國籍嫌疑人。他強調，所有責任人必須依法追究。

泰國反洗錢辦公室在聲明中指出，調查發現與陳志及同夥相關的線上詐騙、人口販運與網絡洗錢，但未提供更多細節。

法新社報道稱，泰方已扣押陳志名下約100項在泰資產，總值3.73億泰銖（折合約9079萬港元），包括土地、珠寶、奢侈品和現金。

東南亞部分邊境地區長期是跨國詐騙中心，年收入以數十億美元計，不少受害者遭誘騙或販運至園區後被迫進行詐騙活動。儘管區域內已有數百名嫌疑人落網，但被視為主謀的關鍵人物長期逍遙法外。

此外，路透社報道指出，另一名柬籍富商嚴力（Yim Leak）被指掌控跨境網絡洗錢，泰國已查封其多個賬戶，其中包括價值60億泰銖（約14億港元）的泰國能源公司邦乍石油（Bangchak Corporation）股份。邦乍公司表示，凍結行動僅涉及個人股東，與公司運營無關。泰國當局同時指認郭安在柬埔寨管理的園區，為詐騙集團提供基地，並以非法收入在泰國購置資產。

過去兩個月，香港與新加坡分別凍結與太子集團有關的3.54億美元與1.16億美元資產，英國亦凍結超過1.3億美元商業與房地產資產。美國去年10月指控陳志涉網絡詐騙與洗錢，並扣押價值約150億美元、據稱源自太子集團犯罪收益的比特幣。太子集團上月否認所有指控，稱公司與陳志均未涉非法行為。

