「朴有天舊愛」黃荷娜被國際刑警通緝 逃亡柬埔寨落網

韓國男星朴有天和南韓大企業南洋乳業的孫女黃荷娜，曾有一段論及婚嫁的戀情，不過兩人交往期間多次吸食毒品被捕，這段婚姻後來作廢。24日凌晨，因涉毒被調查後逃往柬埔寨的黃荷娜被警方抓獲。韓國警方24日通報稱，目前正在對其展開調查。

曾因與朴有天共同吸毒被判刑1年

黃荷娜24日凌晨2點在柬埔寨機場被警方拘捕，上午7點50分返回韓國，隨即接受相關調查，她在2019年曾因與藝人朴有天共同吸毒而被判刑1年，並在2020年因緩刑期間復吸再次被判刑1年8個月，她逃往泰國及柬埔寨後，因被國際刑警列為通緝犯，最終在柬埔寨被捕。

相關新聞：紅色通緝令︱韓財閥千金疑現身柬埔寨 被指涉販毒及電騙園區洗錢

警方表示，黃荷娜涉嫌2023年在首爾江南區向熟人提供冰毒並共同吸食，因拒捕潛逃至柬埔寨，被國際刑警組織發布紅色通緝令（逮捕引渡級別），將進一步調查她的具體犯罪行為及是否涉及其他罪行。

目前，黃荷娜已被移交至京畿道果川警察署，警方將針對她的行為展開深入調查，柬埔寨媒體10月曾爆料她藏身金邊某豪華公寓，網傳其操控電詐園區、洗錢及性交易中介，被網友嘲諷是韓劇《黑暗榮耀》中的吸毒富二代－現實版李莎拉。

曾多次因吸毒被判刑

據悉，黃荷娜是韓國南陽乳業創辦人洪斗英的外孫女，其父母均為企業內部高管，她是韓國不折不扣的「財閥富三代」。

南陽乳業成立於1964年，產品包括牛奶、嬰兒配方奶粉、斷奶飲食、酸奶、奶酪、豆漿、咖啡飲料、茶飲料以及健康飲料等。其製造的奶粉在韓國佔有率超過50%。值得注意的是，南陽乳業旗下的嬰幼兒奶粉品牌「愛氏媽媽」在多個國家和地區同步銷售。中國國家市場監管總局2024年曾通報，「愛氏媽媽」一年內已兩次因鐵含量不符合中國食品安全國家標準規定，出現抽檢不合格的情況。

據悉，黃荷娜長期涉毒，吸毒史長達十餘年。2009年，剛滿21歲的黃荷娜就在首爾多家夜店裡購買過毒品，還曾在美國洛杉磯因聚眾吸毒被遣返。兩年後，她又因吸食大麻被捕，但沒有被公訴。2015年，一名吸毒大學生供述稱，曾從黃荷娜手中購買過毒品。人證物證在前，黃荷娜卻沒有受到任何法律制裁。

2017年4月，韓國知名藝人朴有天發布婚訊，稱將與黃荷娜於9月舉行婚禮，後兩人於次年5月宣告分手。2019年3月，韓國曝出涉及性交易、毒品等的重大醜聞「李勝利夜店事件」，黃荷娜也被曝經常出入該夜店。在其本人兩次尿檢結果呈陽性後，黃荷娜辯稱是被關係親近的某藝人強行注射毒品，後發現該藝人就是朴有天。

2019年4月，黃荷娜因涉嫌2015年吸毒三次、2018年在沒有醫生處方的情況下違法使用精神類藥物、2019年初與朴有天一起分三次購買毒品並一起吸食五次以上而被拘留，並被韓國檢方求刑兩年。2019年7月中旬，韓國法院對她做出了有期徒刑一年、緩期兩年執行、罰款220.56萬韓元(約港幣11,845元)的判決，隨後黃荷娜就獲釋出獄。與黃荷娜一同購買，吸食毒品的朴有天當年7月初已被法院判處了有期徒刑十個月，緩期兩年執行以及140萬韓元(約港幣7,518)罰款。

2020年，與黃荷娜閃婚的吳某主動去警局自首吸毒，交代自己趁黃荷娜熟睡給她注射了毒品，很快又翻供稱自己是「替罪羊」，曾和黃荷娜一起吸毒。幾天後，他留下一封寫有「對不起，不該把黃荷娜拉進毒品」的遺書後自殺。黃荷娜並未因此事件受到影響。

2022年，黃荷娜因緩刑期間再次吸毒被判處有期徒刑一年八個月。2023年，曾參演電影《寄生蟲》的韓國男演員李善均，在某夜店被查出與包括黃荷娜在內的8人聚眾吸毒，他在前往警局的路上，給妻子留下一封寫有「沒辦法，除此外別無他法」的遺書後於車內自殺，而黃荷娜等8人的吸毒案也不了了之。