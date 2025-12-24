Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「朴有天舊愛」黃荷娜被國際刑警通緝 逃亡柬埔寨落網

即時國際
更新時間：22:32 2025-12-24 HKT
發佈時間：22:30 2025-12-24 HKT

韓國男星朴有天和南韓大企業南洋乳業的孫女黃荷娜，曾有一段論及婚嫁的戀情，不過兩人交往期間多次吸食毒品被捕，這段婚姻後來作廢。24日凌晨，因涉毒被調查後逃往柬埔寨的黃荷娜被警方抓獲。韓國警方24日通報稱，目前正在對其展開調查。

曾因與朴有天共同吸毒被判刑1年

黃荷娜24日凌晨2點在柬埔寨機場被警方拘捕，上午7點50分返回韓國，隨即接受相關調查，她在2019年曾因與藝人朴有天共同吸毒而被判刑1年，並在2020年因緩刑期間復吸再次被判刑1年8個月，她逃往泰國及柬埔寨後，因被國際刑警列為通緝犯，最終在柬埔寨被捕。

相關新聞：紅色通緝令︱韓財閥千金疑現身柬埔寨 被指涉販毒及電騙園區洗錢

警方表示，黃荷娜涉嫌2023年在首爾江南區向熟人提供冰毒並共同吸食，因拒捕潛逃至柬埔寨，被國際刑警組織發布紅色通緝令（逮捕引渡級別），將進一步調查她的具體犯罪行為及是否涉及其他罪行。

目前，黃荷娜已被移交至京畿道果川警察署，警方將針對她的行為展開深入調查，柬埔寨媒體10月曾爆料她藏身金邊某豪華公寓，網傳其操控電詐園區、洗錢及性交易中介，被網友嘲諷是韓劇《黑暗榮耀》中的吸毒富二代－現實版李莎拉。

曾多次因吸毒被判刑

據悉，黃荷娜是韓國南陽乳業創辦人洪斗英的外孫女，其父母均為企業內部高管，她是韓國不折不扣的「財閥富三代」。

南陽乳業成立於1964年，產品包括牛奶、嬰兒配方奶粉、斷奶飲食、酸奶、奶酪、豆漿、咖啡飲料、茶飲料以及健康飲料等。其製造的奶粉在韓國佔有率超過50%。值得注意的是，南陽乳業旗下的嬰幼兒奶粉品牌「愛氏媽媽」在多個國家和地區同步銷售。中國國家市場監管總局2024年曾通報，「愛氏媽媽」一年內已兩次因鐵含量不符合中國食品安全國家標準規定，出現抽檢不合格的情況。

據悉，黃荷娜長期涉毒，吸毒史長達十餘年。2009年，剛滿21歲的黃荷娜就在首爾多家夜店裡購買過毒品，還曾在美國洛杉磯因聚眾吸毒被遣返。兩年後，她又因吸食大麻被捕，但沒有被公訴。2015年，一名吸毒大學生供述稱，曾從黃荷娜手中購買過毒品。人證物證在前，黃荷娜卻沒有受到任何法律制裁。

2017年4月，韓國知名藝人朴有天發布婚訊，稱將與黃荷娜於9月舉行婚禮，後兩人於次年5月宣告分手。2019年3月，韓國曝出涉及性交易、毒品等的重大醜聞「李勝利夜店事件」，黃荷娜也被曝經常出入該夜店。在其本人兩次尿檢結果呈陽性後，黃荷娜辯稱是被關係親近的某藝人強行注射毒品，後發現該藝人就是朴有天。

2019年4月，黃荷娜因涉嫌2015年吸毒三次、2018年在沒有醫生處方的情況下違法使用精神類藥物、2019年初與朴有天一起分三次購買毒品並一起吸食五次以上而被拘留，並被韓國檢方求刑兩年。2019年7月中旬，韓國法院對她做出了有期徒刑一年、緩期兩年執行、罰款220.56萬韓元(約港幣11,845元)的判決，隨後黃荷娜就獲釋出獄。與黃荷娜一同購買，吸食毒品的朴有天當年7月初已被法院判處了有期徒刑十個月，緩期兩年執行以及140萬韓元(約港幣7,518)罰款。

2020年，與黃荷娜閃婚的吳某主動去警局自首吸毒，交代自己趁黃荷娜熟睡給她注射了毒品，很快又翻供稱自己是「替罪羊」，曾和黃荷娜一起吸毒。幾天後，他留下一封寫有「對不起，不該把黃荷娜拉進毒品」的遺書後自殺。黃荷娜並未因此事件受到影響。

2022年，黃荷娜因緩刑期間再次吸毒被判處有期徒刑一年八個月。2023年，曾參演電影《寄生蟲》的韓國男演員李善均，在某夜店被查出與包括黃荷娜在內的8人聚眾吸毒，他在前往警局的路上，給妻子留下一封寫有「沒辦法，除此外別無他法」的遺書後於車內自殺，而黃荷娜等8人的吸毒案也不了了之。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
洪天明老婆周家蔚宣布離開香港 舉家決定做一事：真的好辛苦 近年屢傳婚變
影視圈
9小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
17小時前
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
05:55
星島申訴王 | 台灣遺體修復師 義助宏福苑遇難者 家屬表謝意：讓親人完整地走最後一程
申訴熱話
9小時前
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
英國數學碩士畢業回港一年冇工開 求教帖被揭CV藏「1致命傷」：與學歷無關｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席
影視圈
2小時前
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 兩原因或被迫提早行動
台北隨機傷人案︱張文計劃聖誕節施襲？ 事前欲訂潘曉穎命案事發酒店
兩岸熱話
7小時前
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
13小時前
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
前TVB金牌主持49歲前妻狀態更勝從前 狠斬18年婚姻做單親媽 曾傳戀上保險界猛人
影視圈
7小時前
22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...｜Juicy叮
22歲準護士「地獄開局」求問脫貧 一條「捷徑」掀爭議 答案顛覆三觀...｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差
影視圈
8小時前