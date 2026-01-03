奇聞秘史︱愛國歌姬花影恨為《胭脂扣》如花原型？ 流落廣州妓寨到塘西紅牌悲慘一生

俠女出風塵！在抗日戰爭勝利80周年之際，許多報道緬懷浴血沙場的軍人外，民間同樣有許多可歌可泣的抗日故事。香港石塘咀塘西名歌姬「花影恨」，便多次瞓身籌款資助抗戰。可惜，這名愛國名花傳因呷粵劇名伶馬師曾乾醋，一時感懷身世而吞鴉片自殺。「花影恨」的故事也曾被搬上大銀幕，其中最為人知的，是有傳《胭脂扣》中梅艷芳飾演的如花，也是找她當原型。

曾獲官員金屋藏嬌

石塘咀名妓「花影恨」，原名朱秀珍，乳名阿妹，是江蘇蘇州人，但在廣州出生。朱秀珍4歲喪父，8歲家貧輟學，16歲淪為廣州陳塘「換花寨」、「天然寨」的娼妓。



朱秀珍雖一度獲黎姓官員贖身金屋藏嬌，但遭黎氏髮妻排擠，被逼與母親移居香港。

朱秀珍樣子標緻，自小歌藝卓絕，來港後居於香港島塘西山道15號三樓，為了生計，她在石塘咀重操故業賣唱，成為紅極一時的歌姬「花影恨」。

多次義唱籌款助抗日

「花影恨」雖然因為貧窮，自小被逼出賣歌藝色相維生，但對國家十分忠貞愛護，她移居香港時，抗日戰爭已全面爆發，為支持前線作戰，在石塘咀多次參加義唱籌款。

「花影恨」和美麗麗、萬紅女、寶玉等塘西歌姬，多次組織義唱，為「中國青年救護團」籌得3100元；1939年7月8日，她在「塘西歌姬七七義唱」中，個人籌得727元，成為冠軍，而該次由58位塘西歌姬參加的義唱，總共籌得2039元，可見「花影恨」的叫座力。



義唱籌款外，「花影恨」還拿出私房錢700元捐給國民政府購買武器，反映出這名風塵弱女子的強烈救國心。

粵劇老倌馬師曾戲迷惑

1939年11月尾，「花影恨」與母親到了太平戲院，看粵劇老倌馬師曾的《龍樓鳳閣變勾欄》。同晚，她在凌晨吃過特意叫工人買回來的宵夜後，在房間吞鴉片自殺身亡，翌晨始被發現，終年22歲。

據說，「花影恨」留下3封遺書，向母親道歉、交代傭人欠薪等事宜，卻未有說明輕生原因。外界盛傳，「花影恨」是馬師曾戲迷，當晚看其演出後，在後台意外目睹他與女子親熱，一時感懷身世才告別塵世。



塘西這名愛國歌姬死後，有匿名富商及戲曲界出資500元，為一生悲苦的「花影恨」風光大葬，埋在香港仔華人永遠墳場。

「花影恨」凄美哀怨又忠義愛國的生平，後來被著名編劇南海十三郎拍成電影《一代名花花影恨》，由白燕、張瑛主演。至於更為港人熟悉的電影《胭脂扣》，當中由已故歌后梅艷芳主演的如花一角，原型也是參考「花影恨」。