奇聞秘史｜上海80年代發展出第二個小東京 首個曾是李小龍《精武門》背景地

在歷史上，上海市虹口區曾被稱為小東京，更是國際武術巨星李小龍《精武門》背景地。直至1980年代以後，上海市有一個地區依然吸引著大批日本人前來居住，同樣獲得「小東京」稱號。

始於1980年代

該地區名為古北新區，毗鄰上海虹橋經濟技術開發區，東起姚虹路，西至虹許路，北依虹橋路、延安西路（西段），南臨古羊路（徐虹鐵路支線，原為航油運輸專線），與漕河涇經濟技術開發區相望。

1984年11月29日，市政府批覆同意古北新區開發規劃的意見。經調整優化後，國務院於1986年10月批準《上海市城市總體規劃》，確定古北新區是以海外人士、外國專家、港澳台同胞等為主要居住對象的涉外社區。

1995年前後航拍的古北新區壹期，完整的街區形態顯現。 上海市長寧區政府官網

1992年航拍照片顯示，虹橋開發區的高層建築已漸成規模，但古北地區還有大片的農田。上海市長寧區政府官網

古北新區規劃街坊圖。上海市長寧區政府官網

開發前期的虹橋新區地塊。上海市長寧區政府官網

2003年，上海政府解除對外國人居住地限制，之前一直處於混居形態各國籍外國人，首次出現以國籍為單位的居住分離傾向，並形成自己族裔聚居區，其中古北新區成為日本人聚居區。

日本人與上海頗有淵源

回顧歷史，日本人對上海市的鍾情由來已久，在19世紀明治維新時期，首批日本商人來滬設立洋行，到1930年代，4萬日本僑民聚居於上海市虹口區。

虹口區自1870年起逐漸成為日本僑民聚居地，早期來滬的日本人大多居住在虹口吳淞路、武昌路一帶，以開鐘表店、服裝店、照相館或者經營妓院謀生。

相關新聞：奇聞秘史︱民國窮人才食大閘蟹？ 真相：一隻蟹可換2.5公斤大米

1923年，上海到長崎的定期航線開通，導致日本僑民在滬人數持續增加。到1935年，在滬日本人數突破2萬，佔上海外國僑民人數將近一半。

隨著越來越多日本人居住於虹口區，該區內也建起不少為日本僑民服務的住宅、學校、醫院、菜場、劇場、寺院等設施，處處呈現濃濃的東洋風貌，「小東京」稱謂由此得來。1972年由國際武術巨星李小龍主演的《精武門》便將背景設立於此。

發展速度驚人

1978年，隨著中國改革開放，在滬日本人數量再度飛速增長，於2001年首次突破萬人。2004年，上海以逾3.4萬日本人超越香港成為中國最大日本人聚集城市，2011年更以逾5.6萬人超越紐約，成為世界第二大日本人海外聚集城市，數量在12年間增長6倍左右。

相關新聞：奇聞秘史︱上海89年前引進首部扶手電梯 80年代因眾籌修長城變收費

二戰以後，日本許多政策均是跟隨美國而做出。古北新區在建設初期便深得美國人喜愛，自然也得到日本人青睞。許多日本人看重當地居住環境良好、配套設施完善，因此把全家都遷至於此。

作為單一民族的日本人，對日本特有文化、生活方式非常重視，特別是在飲食習慣上傾向於選擇和食，加上語言障礙等問題，令到他們往往在異國他鄉仍然選擇日式服務。

受此影響，許多日本商人也看到商機，在古北地區開設一系列生活配套設施。如今在古北新區，各種商業服務日本化程度明顯，超市里有著專門的貨架擺著日本進口商品，幼兒園開設了日語班，社區里開設日醫診所，拉麵、咖喱飯等日式料理店隨處可見。

上海日本人學校30周年紀念活動。上海日本人學校官網

上海日本超市販賣壽司。影片截圖

上海日本人學校舉行演講比賽。網上圖片

上海日本人學校有大量日本籍學生就讀。網上圖片

從數據來看，日本人打造社區速度極快。2002年，古北新區日本族裔經濟設施數量已近百，包括6間教育相關設施、6間日本食品零售業相關設施、46間餐飲服務業相關設施、22間其他設施。

至2012年，日本族裔經濟設施數量增長至300間以上，包括22間教育相關設施，16間日本食品零售業相關設施，200多間餐飲服務業相關設施及53家其他設施。

部分日本人選擇在上海買房、成家，對他們而言，上海儼然已是第二個家。有日本料理店老闆表示，回日本重新開店，租金比上海貴三成，客源也沒那麼穩定，而且在上海積累的熟客、人脈全要歸零。他坦言：「政客的話聽聽就好，日子還得自己過。」