奇聞秘史︱周星馳《功夫》豬籠城寨原型？ 上海隆昌公寓前世今生

「星爺」周星馳的《功夫》電影給觀眾留下許多經典，除了包租婆、醬爆等個性鮮明角色外，也有一個地方充滿神秘色彩，那就是故事發生地豬籠城寨。而該地點其實在歷史上有跡可循，時至今日更被歸為不可移動文物及優秀歷史建築，它就是上海隆昌公寓。

始建於上世紀30年代

《功夫》的故事背景設定在上世紀30年代的上海，而隆昌公寓正是建造於1933年，其坐落於楊浦區隆昌路，最早是公共租界巡捕房，由英國人設計建造，亦是上海乃至全國最先使用煤氣和自來水、電梯的地方。

巡捕房是租界治安機構，在隆昌公寓最初建成時，隆昌路被稱為格蘭路，因此當時民眾將它稱作格蘭路巡捕房。其分為兩個院落，南部院落是警員的辦公空間，北部院落則用作基層警員的宿舍。

相關新聞：奇聞秘史｜上海80年代發展出第二個小東京 首個曾是李小龍《精武門》背景地

據說，英國人原本打算建7層樓房，當建到5層的時候，由於日本人前來轟炸，便在用茅草覆蓋樓頂作為偽裝，建築計劃也因此中斷。等到1945年抗日勝利，這棟建築的高度也就止步於5層。

從巡捕房變民居

1943年，由日本支持的汪精衛政權一度控制上海，並將巡捕房改為警察分局。

1949年新中國成立後，巡捕房同樣延續著警署的作用，其南側成為楊浦區公安分局辦公場所，隆昌公寓則成為職工宿舍。

相關新聞：奇聞秘史︱勁過荔園？上海大世界新奇好玩遊客逼爆 抗戰時被炸屍塊裝20卡車︱多圖

再後來，由於租金廉價且地理位置優越交通方便，越來越多居民入住隆昌公寓，包括附近的上班族、經商者，自此隆昌公寓一直保持著大概250多家住戶。

2004年，上海隆昌公寓被歸為不可移動文物，2015年，更被正式列入上海市第五批優秀歷史建築。

設計似古羅馬鬥獸場

在設計上，隆昌公寓頗具特點。它類似古羅馬鬥獸場，南北向中間軸綫上設旋轉樓梯，中間是寬敞的大院。受這種獨特設計影響，隆昌公寓鄰里關係甚佳。

與《功夫》的豬籠城寨一樣，隆昌公寓居民們日常生活有許多交流機會，也因此培養出友誼。

有些居民喜歡在家門外的走廊上做家務，因此也有很多機會閒談交流。公寓中間的院子更是熱鬧，居民們喜歡到院子裏對於孩子們而言，院子也是現成的足球場。

公寓裏也有糕點師、理髮師在經營生意，成為一眾老人們經常光顧場所。

相關新聞：奇聞秘史｜周星馳《九品芝麻官》常威被斬首判得太輕？ 按《大清律例》應判……

在這種環境下，隆昌公寓變成一座城中城，居民們形成一種與生俱來的默契和團結，正如同《功夫》裡豬籠城寨的居民一樣。

據報道，2018年10月，150位於新中國成立後入住隆昌公寓的居民曾舉辦一場重聚活動，有的居民互相已有幾十年沒有相見，在聚會上與過去鄰居一見如故，宛如與親人團聚一般，情不自禁地聊起過去往事。

隆昌公寓的居民其實來自五湖四海，並非僅限上海人。在1949年建國初期，大批南下幹部解放上海。他們大都來自山東、河北、陝西、東北等地，被分配到公安系統工作並入住隆昌公寓。一直到70年代，上山下鄉的知青開始返回上海，隆昌公寓才再次出現上海人。

在當今喧囂的上海市區裡，隆昌公寓像一座博物館，不僅記錄著1930年代至今的時代變遷，也記錄著一代又一代人的成長過程。