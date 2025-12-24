河北11歲女4年被姦70次 繼父被告：不是親生 以為不會報警

河北有男子，自繼女11歲起，4年間強姦對方60、70次，被捕後更稱因受害人不是親生，且以為對方不會報警所以持續犯案。被告近日被判刑24年半。



河北省石家莊市欒城區人民法院近日公開案件的判決書，指39歲被告劉冬，自2020年繼女小雪11歲起，至2024年7月，多次強姦、猥褻受害人，其中強姦有60、70次。

案情指，被告犯案時恐嚇小雪，如果反抗或向外洩露，會休了她媽媽，令受害人要返回老家自生自滅。至2024年，小雪知道劉冬對她性侵猥褻等行為均是違法，於是報警。



劉冬被捕後，向警方供述稱，之所以強姦小雪，是因為小雪不是親生的，還有就是劉冬認為強姦她之後她不會報警。

法院指，被告人劉冬為尋求刺激，長期、多次以脅迫等方法強制猥褻未成年的被害人小雪，情節惡劣，其行為分別構成強姦罪、猥褻兒童罪、強制猥褻罪，判刑24年6個月。