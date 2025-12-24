Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

河北11歲女4年被姦70次 繼父被告：不是親生 以為不會報警

即時中國
更新時間：08:00 2025-12-24 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-24 HKT

河北有男子，自繼女11歲起，4年間強姦對方60、70次，被捕後更稱因受害人不是親生，且以為對方不會報警所以持續犯案。被告近日被判刑24年半。

相關新聞：重慶23歲男巴士兩施鹹豬手 悍女捉癡漢無人幫感心寒︱有片

河北省石家莊市欒城區人民法院近日公開案件的判決書，指39歲被告劉冬，自2020年繼女小雪11歲起，至2024年7月，多次強姦、猥褻受害人，其中強姦有60、70次。

案情指，被告犯案時恐嚇小雪，如果反抗或向外洩露，會休了她媽媽，令受害人要返回老家自生自滅。至2024年，小雪知道劉冬對她性侵猥褻等行為均是違法，於是報警。

相關新聞：26歲人妻猥褻12歲侄仔 因精神病被免刑責惹丈夫質疑

劉冬被捕後，向警方供述稱，之所以強姦小雪，是因為小雪不是親生的，還有就是劉冬認為強姦她之後她不會報警。

法院指，被告人劉冬為尋求刺激，長期、多次以脅迫等方法強制猥褻未成年的被害人小雪，情節惡劣，其行為分別構成強姦罪、猥褻兒童罪、強制猥褻罪，判刑24年6個月。

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
12小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
15小時前
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
2小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
21小時前
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
15小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
20小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
16小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
21小時前
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
房署大派神秘禮物？秀茂坪公屋居民收到超驚喜「今年竟然係…大！」 惹網民羨慕︰我條邨無
生活百科
14小時前