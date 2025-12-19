26歲人妻猥褻12歲侄仔 因精神病被免刑責惹丈夫質疑

甘肅東鄉族自治縣一名女子親口告知丈夫，她猥褻了12歲的侄子。隨後丈夫去找侄子求證，侄子雖然感到恐懼和害羞，但還是承認了。女子的丈夫和侄子的父親氣得報了警，但警方卻鑒定出女子患有精神分裂症。女子丈夫不認可這個鑒定結果，認為女子從未表現出任何異常，希望重新進行鑒定，並追究小艾的刑事責任。

馬先生對法庭的鑒定表示質疑。 iStock

馬先生與26歲妻子經人介紹已經結婚7年有餘，並育有3個孩子。今年6月份，馬先生12歲正在上六年級的侄子，回老家看望祖父母。7月3日晚上11點許，馬先生將3個孩子哄睡後，發現妻子小艾還沒有回房間，便去尋找她。結果，發現小艾躺在侄子的床上，而侄子則坐在梳發上。

馬先生滿臉疑惑，便問了小艾。怎料，小艾竟稱猥褻了他的侄子。由於正在和妻子鬧離婚，馬先生起初以為是小艾故意氣自己，但是侄子也承認了此事，因為恐懼、害羞一直沒敢給家裡人說。小艾後來還承認上一次猥褻侄兒是6月30日傍晚。

馬先生第二天一早便給自己的岳父岳母打電話，讓岳父岳母把小艾接回家，並協商離婚和賠償的事情。

此前，小艾因涉嫌猥褻兒童被刑拘。

當天晚上，馬先生的侄子離家出走了，他發動親戚朋友找了一天，才在一個賓館裡找到。耿耿於懷的馬先生隨後便報了警。警方以猥褻兒童罪對馬先生的妻子立案調查。可令馬先生萬萬沒想到的是，案件處理中，小艾被鑒定為精神分裂症，不用負上刑事責任。

對此，馬先生的大哥第一個表示不服，指這件事對孩子的影響很大，現在每天做噩夢，變得沉默不愛說話！而且此前從來沒有發現小艾有什麼精神疾病。

東鄉縣公安局出具的鑒定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。

馬先生也表示不服，稱此前沒有發現妻子有精神疾病，自己的妻子小艾也從來沒有去精神病醫院看過病。

馬先生的大哥率先提出重新鑒定，然而得到的回復是對方拒不配合，未能重新進行司法鑒定。隨後，檢方依法向法院申請對小艾進行強制醫療，但是被法院駁回，責令小艾的法定監護人也就是馬先生的岳父岳母嚴加看管、治療馬先生的妻子。

目前，馬先生與哥哥均表示，已經向上級法院申請復議，希望對小艾重新進行鑒定，並追究馬先生妻子的刑事責任。