重慶23歲男巴士兩施鹹豬手 悍女捉癡漢無人幫感心寒︱有片

重慶有巴士發生非禮事件，女事主兩度被23歲男子伸手猥褻，受害人冷靜取出手機拍片取證，親手捉著賤男報警，但過程中無一乘客協助，令她心寒。警方指，涉案男子已被行政拘留。

忍辱拍下二次遭侵犯過程

網民「土豆卷」發片，指在11月20日在重慶搭巴士期間，遭男乘客猥褻。她承認，在首次被非禮時震驚得不懂反應及呼救。

當男子再次在座椅背伸手過來，第二次非禮事主時，她強忍不適及憤怒，冷靜取出手機拍攝鹹豬手犯案證據，然後女事主即扯著疑犯衣領，指責他猥褻自己。

疑犯「斷正」後，曾不斷求饒，希望女事主放他一馬，不要報警。不過，受害人堅持報警，並向疑犯表明，已經拍攝取證。

女事主表示，雖然恐懼，但為免有其他女性受害，所才不能沉默妥協，讓色狼覺得女性好欺負。

受害人慨嘆，在反擊色狼過程中，全車乘客無人挺身而出協助，要她受辱之餘，孤身捉拿賤男，形容車上人的冷漠令她寒心。



影片所見，受害人捉拿鹹豬手時，車廂兩邊最少有3名男乘客，但俱低頭看手機或玩遊戲，沒有看受害人方向一眼。

重慶萬州區公安局16日晚通報指，涉案23歲男子田某於周家壩乘巴士時，猥褻一名女乘客的臀部，遭受害人當場報警。

警方到場拘捕田某後，經調查對田某處以行政拘留處罰並已執行。