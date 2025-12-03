英國13歲少女遭跨性別人士性侵 涉案人辯「自己對女性不感興趣」
發佈時間：15:50 2025-12-03 HKT
一名13歲女學生早年遭到一名出生時為男性的跨性別人士性侵，事後疑犯甚至向法官提出「自己對女性沒有興趣」，但最終被判關押在男子監獄三年半。
否認罪行反指受害人說謊
據英國紐卡素的一名法官獲悉，47歲的沃爾夫（原名賴恩・希利）在性侵過程中試圖猥褻13歲受害者的胸部並觸摸其下體。沃爾夫否認犯案，堅稱警方和陪審團被「催眠」判他有罪。據《紐卡斯爾紀事報》報道，他還指責受害者「滿嘴謊言」，向法官強調「自己對女性沒有興趣。」
據報道，受害者現已成年，她在英國新特蘭遭受襲擊時，擔心自己會被沃爾夫強姦。 受害人又提到，由於「羞恥感和自我懷疑」，她沒有舉報這宗性侵事件。在11月28日的量刑聽證會上，她向法官陳述時也拒絕使用女性代名詞稱呼沃爾夫。
受害者跨越「羞恥感」贏得遲來的正義
受害者聲明中提及，「我知道你是賴恩，一個性侵我的男人。沒有什麼比活在一個讓人感到不安全的身體裡更令人感到孤獨的了。我一直背負著羞恥、自我懷疑及與自我脫離的痛苦」、「賴恩，你毀了我，從童年到青少年再到成年。今天，你終於要接受法律的制裁」。
沃爾夫因與兒童發生性行為而被判處三年半監禁。沃爾夫曾有13項犯罪紀錄，但均與性犯罪無關。此外，他還患有人格障礙和精神健康問題。他還被下達了無限期限制令、性侵害預防令，並終身登記在性犯罪者名冊上。
