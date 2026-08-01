新皇崗口岸｜鄧炳強聯立法會議員參觀港方口岸 稱將動用公務員進行測試

《皇崗口岸港方口岸區條例》於7月31日生效，當天凌晨零時，皇崗口岸的港方口岸區已正式交付香港特區政府管轄。立法會主席李慧琼聯同多名立法會議員，在保安局局長鄧炳強、副局長卓孝業陪同下，今日（8月1日）到港方口岸區參觀。

議員們約早上10時抵達新皇崗口岸，他們先於二樓拍攝大合照，並聽取口岸工作人員講解新聯檢大樓布局，其後到達5樓出境旅檢樓層，參觀合作查驗自助通道，最後前往入境車檢樓層，了解「聯合一站式」車道運作。

鄧炳強會見傳媒時表示，預計會就口岸運作各範疇進行過百個不同規模的綜合營運測試，包括公共交通路線測試、反恐演練及壓力測試，未來亦會進行由港深兩地共同舉辦的大型測試，人數涉及過萬人，將會在確保測試完全無問題後，才會考慮通關日期，形容是「負責任的做法」。至於相關測試的人手安排，他表示會如同上次啟德體育園一般，動用公務員進行測試。

記者：李健威

攝影：汪旭峰

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