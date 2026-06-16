香港五年規劃︱政制局：各政策局正快馬加鞭整理分析 廣納民意制定具執行性的規劃

政府由昨（15日）起展開為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢，政制及內地事務局局長謝小華強調，五年規劃是具前瞻性及策略性的規劃政策文件，將聚焦未來五年的整體發展方向、戰略目標及重點工作部署。各政策局正快馬加鞭進行整理分析，務求制定出一份以民為本且具執行性的規劃。

謝小華今早（16日）在電台節目表示，香港五年規劃主要聚焦未來5年香港的整體發展方向 ，對接國家「十五五」發展大局，以及發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢。具體目標包括鞏固國際金融中心、航運中心及貿易中心地位，加快發展為國際創科中心，並以加快發展北部都會區，及發展大灣區作為香港核心引擎的作用。

宏觀藍圖與施政報告相輔相成

她指，透過公眾諮詢希望廣納民意，提供了一個宏觀框架，讓大家對長遠發展看到一個遠景和一個路線圖，提升民生福祉。針對外界關注五年規劃會否與《施政報告》及《財政預算案》重疊，謝小華解釋三者是「相輔相成」是有很緊密配合關係。五年規劃提供長遠的宏觀願景與重要任務；《施政報告》則因應當時經濟環境作年度部署與落實；而《財政預算案》則負責檢視情況並訂立資源分配的優次。整個架構互相有機結合，可將香港未來的發展帶進願景目標。

謝小華又稱，由於香港是首次編製五年規劃，當局參考了深圳、上海等情況相近的內地城市，以及已推出三次五年規劃的澳門特區經驗。她指，各政策局早前分別與不同界別的團體進行了逾200次會面並收集大量意見，正快馬加鞭仔細整理及進行分析，將適當意見融入正式文本，希望在第三季編制出一份以民為本，既有前瞻性、又能執行的五年規劃。

智庫倡擴大「大學城」規模

同一節目中，團結香港基金副總裁葉文祺對規劃表示歡迎，能為香港提供長遠方向，並期望在正式文本中能訂立具體的約束性及預期性指標，以更有效量度及推動各項政策的落實進度。

他亦特別關注北部都會區的發展，指北都概念提出至今已有4至5年，現時已到了落實處的階段。他認同文件中提出以大學城作主導推進北都發展，認為大專教育是香港的優勢產業，隨着海外生收生比例放寬至四至五成，以大學城作為載體將有效吸引人才與資金進駐，從而配合整體產業發展。他更建議當局可考慮進一步擴大現有大學城的規劃空間。

他指，創科發展必須以北部都會區為載體。政府需建立協調機制，促成北都大學城與進駐企業的深度合作，確保上游的科研成果能夠真正「落地」轉化為實際產品。

葉文祺亦認為，五年規劃屬長遠策略藍圖，與具體執行的《施政報告》相輔相成，並呼籲政府藉此契機確立香港長遠的人口政策。

相關新聞：

香港五年規劃︱兩個月公眾諮詢展開 林定國籲各界踴躍發表意見

香港五年規劃︱諮詢文件分六大方向 涵蓋北都發展、文體旅及民生發展等

香港五年規劃︱兩個月公眾諮詢展開 政制局：與施政報告、預算案「有機結合」 目標第三季內正式發布

大棋盤︱「五年規劃」月內諮詢 年底出台前料先交立會討論

