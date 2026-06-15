香港五年規劃︱諮詢文件分六大方向 涵蓋北都發展、文體旅及民生發展等

政府開始為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。諮詢文件分為6個部分，包括加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃、創新科技和產業發展、民生及社會發展及區域合作發展等。

以大學城為北都發展重要引擎

在加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃部分，文件提到香港五年規劃應以「規劃先行、基建帶動、產業導入、民生為本」為原則，透過北都建設、舊區更新、交通配套及智慧城市建設相互配合，促進產業、居住、休閒與公共服務的協調發展，建設更具活力和智能化的宜居城市。

行政長官李家超今日（15日）在社交平台發帖，強調編制首個五年規劃是香港歷史性的重要一步，意義重大，期望能廣納民意，全力為廣大市民編制一份專屬的五年規劃。

李家超指，首個五年規劃將讓香港市民和社會各界在多個範疇受惠，包括持續鞏固及提升香港在國際金融、航運、貿易及創科等領域的優勢地位，加強建設國際航空樞紐，加快建設北部都會區，並致力打造國際高端人才集聚高地；協助香港抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，範疇涵蓋人才需求、資金流動、產業發展、就業機會和個人發展空間等。

李家超又指，編制首個五年規劃有助香港更好融入和服務國家發展大局，有利於「一國兩制」的成功實踐，讓香港發揮內聯外通的橋樑作用，推動高質量發展，讓市民共享更多發展紅利。

文件建議以大學城作為北都發展重要引擎，推動北都成為國際專上教育樞紐，支持本地院校、吸引其他海內外知名院校在大學城區設立或擴展校園和研究中心，以及提供其他配套和共用設施，提升香港教育科研國際聲譽及擴大與世界各地的教育交流和合作。

文件亦建議創新科技驅動北都產業發展，透過北都的土地及空間優勢，建設更完整的創科產業鏈，包括研發、試驗、製造、展示及商業化平台。

相關新聞：香港五年規劃︱兩個月公眾諮詢展開 政制局：與施政報告、預算案「有機結合」 目標第三季內正式發布

增公營房屋供應有序取締劏房 善用體育園辦盛事

民生及社會發展方面，文件提到，香港五年規劃應在維持社會穩定和提升公共服務效能的基礎上，回應人力供應變化，以及經濟、社會需求多元化等挑戰，為市民提供更全面、更可持續的民生保障。

文件建議增加供應，持續推進公營房屋發展，包括興建更多出租公屋和資助出售單位，以及提供「簡約公屋」，滿足不同收入家庭的住屋需要，持續豐富置業階梯，並有序取締劣質「劏房」，保障基層租戶有安全、衞生和適切的住房環境，以及加快土地發展及舊區更新，提升用地效率和房屋供應的可持續性，改善住屋環境及居住質素。

文體旅方面，文件建議香港五年規劃應把文體旅協同發展、綠色轉型和安全治理視為提升城市競爭力與市民幸福感的重要支柱，建議善用啟德體育園及其他大型場地，支持舉辦更多大型國際體育賽事、演唱會、文化活動和會展項目，帶動旅遊、消費及相關產業發展。

記者：黃子龍