香港五年規劃︱兩個月公眾諮詢展開 政制局：與施政報告、預算案「有機結合」 目標第三季內正式發布

政府開始為期兩個月的香港首個五年規劃公眾諮詢。政制及內地事務局局長謝小華今日（15日）在政府總部會見傳媒。謝小華表示，諮詢期由今日開始，至8月14日結束，為期2個月。她表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，作為國家未來五年經濟和社會發展的藍圖與行動綱領，當局將以國家「十五五」規劃為重要指引，首次制定香港的五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃帶給香港的龐大機遇，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

她提到，正如行政長官早前所說，香港的五年規劃是一份具前瞻性、策略性和可操作性的指導性文件，將會清晰地展述香港在未來五年的發展願景及策略方向，涵蓋經濟、產業、空間規劃、基建、綠色轉型，以及醫療、教育、房屋、福利、安老等民生福祉範疇，為香港未來五年的經濟和社會發展指明方向，讓市民對未來的生活有所期盼。

政制局：不會「取代」自由市場

她指香港五年規劃會聚焦發展香港在「一國兩制」之下的獨特優勢，鞏固提升香港作為國際金融、航運及貿易中心的地位，加快發展香港成為國際創科中心，加快建設北部都會區，以及積極發揮粵港澳大灣區核心引擎的作用。透過「背靠祖國、聯通世界」，在國家雙循環新發展格局之中，做好參與者和促成者的角色。她感謝全體立法會議員的支持及努力，以及業界團體分享的意見。諮詢文件會在十八區的民政諮詢中心派發，市民亦可以透過專題網站、電郵等渠道發表意見。

被問及與《施政報告》、財政預算案的關係，謝小華強調三者相輔相承，「五年規劃」是頂層策略文件，為五年發展釐定方向，三者會有機結合。她強調，香港奉行市場經濟，並不是取代自由市場，香港需有清晰願景部署，由大政策入手，讓市場有清晰方向發展。

被問及主動對接國家「十五五」規劃，是否表示香港正進行「計劃經濟」。謝小華表示，香港一直堅持著落實一國兩制和自由市場經濟、市場主導、政府推進的核心原則，強調「對接國家十五五規劃不是取代自由市場，而是將清晰的願景和戰略部署由大政策入手，令到市場能夠有更加穩定和清晰的發展」。謝續指，未來好多重要的發展機遇需要有長遠規劃， 而世界上主要的經濟體都對將來長遠是有規劃，而國家已在「十一五」已經由「計劃經濟」改為「規劃經濟」，五年規劃是一個前瞻性，戰略性，可以操作的文件。

問及會否在「五年規劃」制定工作指標。謝小華表示，政府各政府部門已進行200多場，按見不同團隊，已收到不同意見，強調「過去沒有停止下來，一直將意見分析、匯集、整理 」。政府進行兩個月的公眾諮詢，是希望接受更多市民的意見，能夠凝聚共識，希望在第三季內公布五年規劃。她形容過程並不容易，因為政府收到很多研究報告和意見 ，但是所有的政策局在行政長官帶領之下都會全力以赴，繼續工作，務求能夠在第三季推出五年規劃。

記者：黃子龍

攝影：劉駿軒

相關新聞：

大棋盤︱「五年規劃」月內諮詢 年底出台前料先交立會討論

大棋盤︱《五年規劃》編制涵120課題 政府立會分工研究 科技、AI應用着墨多