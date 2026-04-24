大棋盤︱《五年規劃》編制涵120課題 政府立會分工研究 科技、AI應用着墨多

特區政府正編制香港首份《五年規劃》，計劃本季發表諮詢文件，今年內發布《五年規劃》，亦已與立法會成立協同機制，研究不同課題及收集公眾意見。政府前日向議員發信，提出涵蓋不同領域的120個課題。

分六大主題 涵經濟金融、創新、北都

立法會內會早前已成立「主動對接國家『十五五』規劃小組委員會」，下設六個分組，包括國際金融中心、北都發展及區域融合等。政制及內地事務局去信委員會，提到行政主導下設立的政府和立法會協同研究及意見收集機制，協同就多項發展專題進行研究，收集意見。

信件中，政府提到在機制下，相關政策局及部門將與立法會，就不同課題各自進行專題研究及意見收集，當局已統籌整合供立法會考慮進行專題研究的課題達120個，當中分六大主題，包括經濟金融和貿易、產業發展和創新科技、土地房屋及北都、區域合作發展、民生及社會發展。

研北都引入多元化融資方式

在經濟金融和貿易方面，其中一個課題是近年全球政治格局劇變、地緣政治風險增加，香港要進一步鞏固作為國際資產及財富管理中心的地位，有何重要增長點，又有哪些策略路徑可讓香港在區域競爭中突圍而出？另一課題是如何進一步推動金融科技，助力高質量發展。至於重中之重的北都，有課題提及如何引入更多元化的融資方式，鼓勵市場參與，提速增效並減少對公共財政依賴。

產業發展和創科課題數目最多

第二大主題涉及產業發展和創科，課題數目最多，共24個，包括研究如何有效吸引國際龍頭企業進駐河套、推動AI+應用等。另外涉及土地房屋主題，發展局提出研究推動市場參與舊區重建等，並詳列與立法會分工，強調希望分開研究，從不同角度切入，提出不同方案作比較分析，互相啟發。其中，立法會將負責收集和分析公眾、區議會、鄉議局和商界等意見。

區域合作發展方面，著重宏觀課題如加強與「一帶一路」國家和大灣區合作等。民生及社會發展方面，觸及如何善用AI、微短劇等更有效推廣公民教育工作。

政府中人：探討微短劇推動發展

有政府中人指，合共120條研究課題，著重結合科技發展和AI大潮流，將科技視為應對不同問題的關鍵，聚焦探討應用AI、大數據、6G、低空經濟等。另外，課題既有宏大戰略如對接「十五五」規劃、大灣區發展，亦有探討利用最新潮流甚至微短劇推動發展等，相信可吸引不同界別發表意見。政府中人又指，每個課題後面列出相關負責的政府部門，對應到位，方便議員清楚了解負責該課題的部門。

有議員認為，研究主題格局高，既緊扣國家發展戰略，又貼合香港實際需要，兼具前瞻性與務實性，相信可提供高價值的研究和意見收集方向。今次制定《五年規劃》時間緊湊，行政、立法機關就不同課題明確分工，相信能有效提升效率，也反映雙方良性互動。亦有政界人士指，香港首次發表《五年規劃》，必然是一份宏觀、具前瞻性的藍圖，側重頂層設計及戰略方向，至於實現具體目標和措施，則由《施政報告》及《財政預算案》銜接落實。

立法會「十五五」規劃工作小組今日將開會討論分工安排，「班長」陳振英指，20人小組已分為六大板塊，每板塊由3至4人負責，再分別協調議員負責各自的範疇，協同政府一起做研究，爭取上半年向政府提意見。

聶風