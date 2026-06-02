Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盤︱「五年規劃」月內諮詢 年底出台前料先交立會討論

政情
更新時間：08:59 2026-06-02 HKT
發佈時間：08:59 2026-06-02 HKT

特區政府正制訂香港首份「五年規劃」，立法會過去一個月不停趕工，終在上周五向特首提交專題研究及意見收集報告，這是行政立法機關設立「協同機制」的成果。政府準備在第二季就五年規劃公眾諮詢，預料將於6月中下旬正式展開，據聞當局亦承諾盡可能吸納報告意見，並計劃在年底規劃正式出台前，先提交立法會討論。

立法會按全體議員所屬界別、專業和專長等，分6個專題小組，就經濟金融、產業創科、土地房屋、民生等範疇研究。經過一個月頻密開會及諮詢，據悉這份報告全長306頁，另有數本附篇詳列各方持份者意見，惟全文內容未有公開。

立法會報告暫不公開 政府承諾「盡吸」意見

有知情者透露，政府已承諾盡可能吸納報告意見，但「吸收到幾多」較難保證，因此現階段不便公開報告全文，以免予政府太大壓力，這一點已得到立法會諒解。有議員估計，制訂五年規劃時間緊逼，政府諮詢文件已有一定腹稿，議員匯集的報告內容，政府會抽取重點作增補；若有未涵蓋之處，亦可在公眾諮詢期間提出，有機會在年底出台的規劃反映。

立法會主席李慧琼上周五聯同約20名議員，親自向李家超提交題為《助力特區政府 做好五年規劃》的報告。據與會者憶述，特首會上未有詳細回應報告的建議，因需時細閱，但充分肯定立法會的努力，並笑言議員經歷趕工，可能大家都體會到「政府平時有幾辛苦」。特首亦表明，五年規劃「一定不會是『施政報告X5』」，功能定位有明確區分，期望稍後讓社會多了解規劃的意義。

與慣常《施政報告》諮詢、政團踴躍發表建議不同，今次立法會的研究報告未有公開，據聞政府亦與立法會有共識，暫不公開談及建議內容。相關小組委員會主席吳秋北近日受訪稱，日後北都新增公屋的人均居住面積不少於10平方米；副主席嚴剛撰文建議五年規劃設強而有力的執行機制，包括明確責任主體、設量化指標等，據悉這些僅屬個人建議，並非報告具體內容。

負責研究社福範疇的委員管浩鳴相信，政府稍後公布諮詢文件時，自然會交代細節；他個人認為，規劃也要多加着墨舊區重建、長遠人口規劃、安老政策等，在諮詢階段會再詳細發表意見。

有知情人士透露，政府計劃在年底正式公布五年規劃前，先提交立法會作充分討論；至於具體形式，究竟是在大會、小組委員會抑或事務委員會討論等，暫未有定案，但原則是政府期望在規劃正式發布前，先爭取議會支持。

行政立法互動受考驗 有指個別官員「老奉」要議員支持

行政立法良性互動、齊心做好五年規劃誠為好事，但話分兩頭，行政立法關係並非完全順風順水，早前政圈就關注有個別官員「反駁成風」，惹來議員微言。近日不同議員向筆者進一步反映，確實有個別官員推行政策時甚少「打招呼」，特別是涉及民生政策，好像令人覺得要「老奉」支持；當收到反對意見，又會說「我們要『同唱一台戲』」，質疑是借行政主導「過橋」。亦有議員透露，早前評論某宗資料外洩事故後，突然收到「關注」他們對事件的批評。

正如特首早前所言，官員與議員看問題的角度不同很正常，期望雙方易地而處、求同存異。行政主導高舉下，行政、立法機關惟有互相尊重，方可更好理順施政，為市民謀求最大福祉。

聶風

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
17小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
15小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
11小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
20小時前
廣州白雲機場T3航站樓廊橋。新華社
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
12小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
9小時前
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
葛民輝力推黃大仙「米芝蓮」叉燒飯！燶邊叉燒配燶邊蛋讚「神之美食」 網民：果然係食家！
飲食
19小時前
世界盃2026，25場免費直播時間表一文睇清。
世界盃2026｜Viu TV 25場免費直播一文睇清 日本隊「靚時間」開波有得睇 （附時間表）
足球世界
16小時前
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
何超蓮、何猷啟慶生晒三房最新全家福  72歲三太陳婉珍素顏展真實狀態  返璞歸真一臉慈祥
影視圈
15小時前