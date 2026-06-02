大棋盤︱「五年規劃」月內諮詢 年底出台前料先交立會討論

特區政府正制訂香港首份「五年規劃」，立法會過去一個月不停趕工，終在上周五向特首提交專題研究及意見收集報告，這是行政立法機關設立「協同機制」的成果。政府準備在第二季就五年規劃公眾諮詢，預料將於6月中下旬正式展開，據聞當局亦承諾盡可能吸納報告意見，並計劃在年底規劃正式出台前，先提交立法會討論。

立法會按全體議員所屬界別、專業和專長等，分6個專題小組，就經濟金融、產業創科、土地房屋、民生等範疇研究。經過一個月頻密開會及諮詢，據悉這份報告全長306頁，另有數本附篇詳列各方持份者意見，惟全文內容未有公開。

立法會報告暫不公開 政府承諾「盡吸」意見

有知情者透露，政府已承諾盡可能吸納報告意見，但「吸收到幾多」較難保證，因此現階段不便公開報告全文，以免予政府太大壓力，這一點已得到立法會諒解。有議員估計，制訂五年規劃時間緊逼，政府諮詢文件已有一定腹稿，議員匯集的報告內容，政府會抽取重點作增補；若有未涵蓋之處，亦可在公眾諮詢期間提出，有機會在年底出台的規劃反映。

立法會主席李慧琼上周五聯同約20名議員，親自向李家超提交題為《助力特區政府 做好五年規劃》的報告。據與會者憶述，特首會上未有詳細回應報告的建議，因需時細閱，但充分肯定立法會的努力，並笑言議員經歷趕工，可能大家都體會到「政府平時有幾辛苦」。特首亦表明，五年規劃「一定不會是『施政報告X5』」，功能定位有明確區分，期望稍後讓社會多了解規劃的意義。

與慣常《施政報告》諮詢、政團踴躍發表建議不同，今次立法會的研究報告未有公開，據聞政府亦與立法會有共識，暫不公開談及建議內容。相關小組委員會主席吳秋北近日受訪稱，日後北都新增公屋的人均居住面積不少於10平方米；副主席嚴剛撰文建議五年規劃設強而有力的執行機制，包括明確責任主體、設量化指標等，據悉這些僅屬個人建議，並非報告具體內容。

負責研究社福範疇的委員管浩鳴相信，政府稍後公布諮詢文件時，自然會交代細節；他個人認為，規劃也要多加着墨舊區重建、長遠人口規劃、安老政策等，在諮詢階段會再詳細發表意見。

有知情人士透露，政府計劃在年底正式公布五年規劃前，先提交立法會作充分討論；至於具體形式，究竟是在大會、小組委員會抑或事務委員會討論等，暫未有定案，但原則是政府期望在規劃正式發布前，先爭取議會支持。

行政立法互動受考驗 有指個別官員「老奉」要議員支持

行政立法良性互動、齊心做好五年規劃誠為好事，但話分兩頭，行政立法關係並非完全順風順水，早前政圈就關注有個別官員「反駁成風」，惹來議員微言。近日不同議員向筆者進一步反映，確實有個別官員推行政策時甚少「打招呼」，特別是涉及民生政策，好像令人覺得要「老奉」支持；當收到反對意見，又會說「我們要『同唱一台戲』」，質疑是借行政主導「過橋」。亦有議員透露，早前評論某宗資料外洩事故後，突然收到「關注」他們對事件的批評。

正如特首早前所言，官員與議員看問題的角度不同很正常，期望雙方易地而處、求同存異。行政主導高舉下，行政、立法機關惟有互相尊重，方可更好理順施政，為市民謀求最大福祉。

聶風