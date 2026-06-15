香港五年規劃︱兩個月公眾諮詢展開 林定國籲各界踴躍發表意見

為期兩個月的香港五年規劃公眾諮詢今日正式展開，律政司司長林定國廣邀市民建言。他強調，法律服務是五年規劃的重要一環，能將香港的法治優勢轉化為民生保障與商業信心，呼籲法律界及社會各界踴躍參與諮詢，共同思考香港下一階段的發展方向，攜手制定及落實規劃。

結合有為政府與高效市場

林定國指出，在公眾諮詢正式啟動前，律政司已於上月舉辦諮詢會，聚焦探討如何「深化國際法律及爭議解決服務中心」，初步掌握了法律界及商界代表對香港法律服務下一階段發展的主要關注點與建議。他強調，法律服務在五年規劃中的共同價值，在於為市民、企業及政府提供清晰、可信且可執行的制度安排，從而將香港的法治優勢轉化為民生保障、商業信心與治理能力，同時支撐香港內聯外通的優良營商環境。這正好回應了五年規劃的三大策略方向，即以民為本、更好結合「有為政府」和「高效市場」和強化治理效能。

法律優勢貫穿五大重點工作 涵蓋創科航運及大灣區

林定國續指，從具體發展板塊而言，香港的法律服務和獨特優勢貫穿了多項重點工作，包括：

構建高增值供應鏈服務中心：推動法律及仲裁等配套服務協同發展；

鞏固提升國際航運中心地位：發展海事法律及仲裁等高增值海運服務；

發揮普通法制度與服務優勢：善用國際化法律人才和爭議解決服務優勢，鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位，並完善創科作品保護和法律框架；

發揮大灣區優優勢：香港作為大灣區內最國際化的城市，在法律服務方面具備明顯優勢；

深度參與「一帶一路」：繼續高質量共建「一帶一路」，拓展法律和爭議解決等領域的合作。

林定國強調，香港未來五年的發展關乎每一位市民、每一個家庭及每一個行業。他鼓勵法律界及社會各界踴躍參與公眾諮詢，共同思考香港下一階段的發展方向，制定一份屬於香港人、也需要大家一起落實的五年規劃。