大棋盤｜官員「反駁成風」？ 議員盼良性互動展器量

新一屆立法會開局近半年，雖然高舉「行政主導」原則，但行政立法機關亦不時擦出火花，個別官員及部門面對議員質疑時更疑似「反駁隊」上身，措辭甚為強硬。特首李家超昨被問及「官員反駁成風」，他說議員與政府角度不完全一致是正常，期望相互理解、求同存異，重申不同意時亦應提出建議。有代議士就認為，官員面對批評意見應展示胸襟，提高「包容度」。

「反駁風」形成事出有因，近期多名議員關注公院加價後，首兩個月有2.6萬張藥單無人取藥，醫管局發稿斥是「不實言論」。即使是建制大黨民建聯亦有類似遭遇，例如禁止另類煙法例4月底生效，民建聯葉傲冬擔心影響旅客訪港意欲，衛生署即不點名批評是「造謠」，據聞有民記中人對此相當詫異。

當然還有「花生指數」甚高的《預算案》辯論，有議員擔心北都發債的負面影響，財爺陳茂波不點名批評是「危言聳聽」；對於選委界何君堯無舉手支持，他更以「無關痛癢」4字回擊。

新時代下，議員都是經認證的「愛國者」，港澳辦主任夏寶龍今年1月表示，行政、立法、司法三權要「同唱一台戲，要多補台不能拆台」；行政主導不是行政獨大，而是行政、立法、司法各司其職、協調配合的治理體系。有代議士認為，政策討論本身無絕對的對與錯，只是觀點與角度，即使部分言論可能有「博眼球」成分，只要有理據，政府亦應參考，毋須如臨大敵，「有時好心提醒，政策有潛在問題需要疏導，如果大家都唔敢講，係咪社會之福呢？」

另一議員指，官員固然可以不同意議員意見，但政府始終有公權力，倘以強硬措辭駁斥，實際上會對議員造成政治壓力，舉例去年立法會換屆前，政圈已傳出官員有份為議員「評分」，這對議員能否爭取連任多少有影響。該人認為，官員若不同意議員看法，可先私下溝通，即使有重要事實必須澄清，也應小心用字，避免動輒指斥他人「造謠」，這是為政者需要的器度。

以敢言見稱的前議員田北辰表示，站在議員角度，關鍵是令政府對自己「又愛又恨」，無論是支持抑或反對，提出意見前要事先摸底，確認有支持基礎、理據站得住腳，「有道理就唔使驚批評」；當政府某項政策有理，公開支持也無妨，惟須拿捏平衡，「你反得太過分，官員又唔妥你；擦鞋擦太多，政府又會當你無到。」

今屆議會有40名新人，不少人仍在摸索階段，有直選新人笑言並非人人像田二少經驗豐富，新丁「無人無物」，傳媒關注度不夠，若被「欺負」未必有力反抗；也要視乎對口官員個性，「如果出名係『方丈』，同佢講咁多無意思」。他強調，議員發言並非要政府出醜，大家同坐一條船，「如果政策做得差，市民咪又鬧埋議員一份，話我哋係橡皮圖章。」

不過有官場中人持另一種看法，指以往有反對派年代，官員只須集中向建制派箍票，確保議案通過，但現時全是愛國者，當政治議題消失，不同黨派對民生議題都各有立場，要游說和爭取全部人支持的難度反而增加，相信並非一句「行政主導」就可叫議員支持。

有資深建制派表示，議員角色定位已有所不同，作為「治港者」一員，提出意見要有可行方案，並非口號式，而政府亦要放下身段聽意見，展現胸襟，勿凡事以行政主導做理由，這樣才有利行政立法關係走向更成熟和互信。

聶風

