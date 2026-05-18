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大棋盤︱前廳交流會事隔數月再辦 「私聊」更勝正規化？

政情
更新時間：08:36 2026-05-18 HKT
發佈時間：08:36 2026-05-18 HKT

本屆政府強調行政立法良性互動，首設「前廳交流會」和「行政長官互動交流答問會」，讓議員及官員在重要政策議題增加互動，惟兩者均已「休會」一段時間。其中前廳交流會曾頻密舉行，後來熱度減退，又微調過交流形式，據聞下一次前廳交流會初步定於6月，事隔約4個月再次舉行。

交流會一度成為議員「打卡點」

前廳交流會初期幾乎每月一次，由司長或副司長率領官員，在立法會大會舉行前與議員分組深入交流，上屆議會共計進行19次。交流會一度成為議員「打卡點」，不過隨時間過去，不少議員反映「疊聲」嚴重、討論欠聚焦，議員參與意欲漸減。去年經商討後，決定改變形式，以兩個事務委員會為單位，將交流會分成在前廳、宴會廳兩個場地舉行，由司局長與事務委員會主席帶領討論，議員發言時要「揸咪」。

資深議員：同僚可拿出「底氣」 展現獨有見解

這種模式好處是討論更集中，就特定政策議題如房屋、勞工等深入交流，官員亦可以準確記錄議員提出的建議，但正因為氣氛「太正式」，無形中失卻了部分拉近議員與官員距離的原意。

多名事務委員會正副主席不約而同表示，當政策討論得較敏感和深入時，大多在非正式場合「咬耳仔」討論，才可發揮效果，「如果官員想法只係初步，私聊就可以慢慢同你解釋再討論，但正式會議一定唔得」，認為目前交流會形式只是事務委員會的延伸。

今屆立法會上任近半年，暫時只曾於2月初舉行一次前廳交流會，由財爺陳茂波帶隊，至今未再進行。有議員估計近期政府與立法會正忙於準備香港「五年規劃」內容有關。不過最新消息指，上周部分議員已收到邀請，討論下一次前廳交流會討論範圍，料定於6月舉行，較大機會由律政司官員帶隊。

有資深議員承認，現時交流會討論形式正規化後，「咬耳仔」私聊機會減少，但作用仍存在，交流會可提供平台讓議員官員搭建溝通渠道，但成效如何取決於議員造化，「討論過程中，你能否展現對政策熟書程度，或有獨特見解呢？」若議員有「底氣」，亦可與司局長、常秘交換聯絡後，在其他場合再私下討論。

亦有建制中人說，前廳本身是議員官員交流「摸底」的地方，以往也有「箍票」作用，但現時推行政策阻力已減少，部分措施甚至未充分諮詢議會已推行，例如早前的醫療收費改革，令議員甚為不滿。他認為不論前廳交流會或其他場合，當局應在政策醞釀階段多聽意見。

另一邊廂，本屆政府將行政長官答問會升級為「互動交流答問會」，由政府擬定宏觀議題，除了議員可提問，特首亦會反問議員意見，至今舉行5次。新議會年初上任後，特首李家超先後到立法會為議員監誓，以及在首次大會上就宏福苑火災後續事宜發言，但議員尚未有機會向特區一把手提問。

政府近日忙於籌備首份五年規劃，立法會亦密鑼緊鼓收集意見，政圈預料當局6月中下旬推出公眾諮詢文件。有資深議員認為，特首即將外訪中亞及籌備五年規劃，短期內未必有時間「招呼」大家，相信待諮詢文件出爐，再到立法會徵集意見，或許更能提高公眾對五年規劃的關注度。

聶風

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