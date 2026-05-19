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官員反駁議員成風？李家超：看問題角度不同很正常 期望雙方易地而處、求同存異

政情
更新時間：11:03 2026-05-19 HKT
發佈時間：11:03 2026-05-19 HKT

特首李家超曾多番強調重視行政立法關係，然而近期政府面對立法會議員與政府相左的意見時，經常發稿公開反駁，用詞都頗為強硬。

李家超今日出席行會前回應指，重視行政立法關係，也很重視立法會意見，今屆政府首設前廳交流會，又設協同機制，不斷推動行政立法機關交流合作，期望行政立法二者可相互理解、易地而處。

指官員議員角度不同屬良性 期望大家相互理解

李家超指出，正如其1月1日在立法會宣誓就任時的講話中提到，政府樂意聽取議員同意或不同意政府的意見，也期望議員提出不同意見時，要指出問題及提供建議。他認為議員與政府看問題的角度不同是很正常的，許多時涉及「局部和全部、短期和長期」之間的關係，大家有不同想法不出為奇，這是良性的。

他強調行政和立法機關都有責任共同建設好美好家園，期望雙方可用相互理解、易地而處的態度面對問題，這樣才可精益求精，大家以求同存異的原則，達到雙贏結果。

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