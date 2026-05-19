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大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」

政情
更新時間：07:00 2026-05-19 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-19 HKT

影響約17萬名公務員的年度薪酬趨勢調查結果即將出爐，雖然調查得出的「薪酬趨勢淨指標」，不直接反映最終加薪幅度，但也是政府研判的重要參考。據悉，薪酬趨勢調查委員會工作已近尾聲，有傳今年高層公務員薪趨勢指標逾4%，拋離中、低層公僕的數字，惹來反響。有政界中人預料，政府不太可能「跟足」淨指標加薪，高層公務員相信要有一定「犧牲」。

公務員加薪 宏福苑聆訊添輿論壓力

按慣例，政府每年收到薪酬趨勢調查結果後，會徵詢職方意見，最後由行政長官會同行政會議拍板，當中考慮六大因素，包括香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、薪酬趨勢淨指標、職方要求和公務員士氣。今年政府財政「轉虧為盈」，《財政預算案》無再提前宣布凍薪，並按機制進行薪趨調查。

不過正如本欄早前提及，大埔宏福苑火災聆訊揭示不同部門積弊，引起公眾怒火，若公僕繼續加薪，市民難免反彈。公務員事務局局長楊何蓓茵早前公開指，「市民觀感」雖非六大因素之一，但可從「公務員士氣」中反映，換言之大火聆訊引發大眾對公僕的負面觀感，也會納入當局調薪的考量。

薪酬趨勢淨指標 傳高層公務員逾4% 中層約2%

至於實際加幅，據悉薪酬趨勢調查委員會工作已近尾聲，短期內將公布薪酬趨勢淨指標，有傳高層公務員加幅最多，超過4%，而中、低層公務員只有約2%水平。有政界人士認為，高層公僕淨指標與中、低層相距甚遠，或予人「肥上瘦下」之感，加上宏福苑事件、經濟前景未明朗等因素，相信當局不會「照單全收」。

亦有熟悉政府想法人士指，若宏福苑大火報告已公開，政府快速回應推出改善措施、嚴懲失職人員，尚可紓緩一些輿論壓力，但獨立委員會需時9個月工作，即最終調查報告尚需幾個月才出爐，在這個時間點討論公務員加薪，必然要「硬食」社會風向影響，料最終加幅必定低於薪酬趨勢淨指標，特別是高層公務員。

事實上，政府過去亦多次強調，薪酬趨勢淨指標只是考慮因素之一，並非要「跟足」，例如2024年薪酬趨勢淨指標，高、中、低層分別為4.01%、4.32%及5.47%，最終政府決定劃一加3%。

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行政會議成員、資深大律師湯家驊。資料圖片
行政會議成員、資深大律師湯家驊。資料圖片

政圈料加幅「壓低」 湯家驊：公眾觀感重要

薪酬趨勢調查蒐集各主要經濟行業內，逾100間參與調查機構僱員的基本薪金和額外酬金的按年變動，一名商界高層直言，私人市場並非每個行業都「好景」，去年金融業當然賺得盤滿缽滿，但也有中小企「含著眼淚做生意」，認為若高級公務員加幅逾4%，最後也會被「壓低」。

綜合官場及政圈分析，今年公務員應可獲得加薪，但幅度不高，現實上也不想因個別部門表現而影響全體公務員，有人就反問：「難道疲於奔命的一戶一社工，不值得加薪？」；同時也要考慮人才流失、對私人市場薪資水平等影響。行會成員湯家驊則指，未曾聽聞具體數字，但認同在公務員加薪議題上，公眾觀感很重要，「若要高層人員為大眾著想，作一些犧牲並不為過」。

公務員加薪爭議年年上演，民間質疑「憑什麼」，工會關注「加多少」，但這從來不只是算術問題，背後牽涉更多政治考量，無論如何都難令所有人滿意。

聶風

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