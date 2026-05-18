優秀公務員可獲獎勵2.7萬去旅行 民建聯倡改派本地消費券 局長：意義不同

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（18日）舉行會議，討論各項公務員嘉獎計劃。目前政府有「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，表揚服務滿20年、表現持續優良的本地非首長級公務員。獲獎者可獲實報實銷的旅遊津貼，每位約有2.7萬港元。民建聯議員葉傲冬發言時表示，符合計劃資格的公務員多，但獲獎人士少，關注在不增加政府財政負擔情況下，調整計劃內容，指港人可能「一年去幾次旅行」，可考慮改變形式，派現金或消費券鼓勵他們留港消費。

楊何蓓茵：普遍公務員歡迎用以旅行作獎勵

公務員事務局局長楊何蓓茵回應指，「長期優良服務旅行獎勵計劃」在2026至2027財政年度的獎勵名額約1400個、獎勵金額為每位27250元，服務年期合資格人士約是得獎人數的27倍，得獎人需長年期維持非常優良表現。她又指，得獎形式是根據當局和公會非正式收集意見，普遍意見認為更歡迎用以旅行作為獎勵，「這是實報實銷，不可以只袋獎金，雖然他們平時都會去旅行，但意義是不同的。」她稱隨時間變遷，可考慮不同形式發放。

設熱線支援公務員工情緒 倡AI助處理投訴

勞工界林偉江關注會否加強公務員在情緒方面的支援。楊何蓓茵指，公務員事務局有為整體政府僱員設立壓力熱線，但有11個部門因負責較多與市民接觸的前線工作，壓力指數略高，故有設立自己部門的壓力熱線。她補充，公務員事務局的壓力熱線去年共服務419位公務員，當中電話輔導次數為535次，見面輔導服務約300次，面見臨床心理學家次數約150次，而以上數據並不包括11個部門各壓力熱線的服務次數。

另外，楊何蓓茵表示，當局每年在教育及職業博覽，很多政府部門都有參展攤位，成功吸引很多學生去了解公務員的工作、好故事。至於進入校園，她指個別職系有進行這方面的工作，主要是和他們長期的招聘工作掛鉤，包括在中學校園讓學生明白未來的職業選擇是有意義的，在大學選科是考慮到工作需要，畢業後投身到這個工作中。在校園宣傳工作進行期間，也會講公務員好故事，為學生提供一種價值教育。至於加強選宣傳計畫，她表示當局會考慮。

至於在繁複程序以及投訴方面的支援，楊何蓓茵建議部門用各種方法，例如人工智能，去處理簡單的查詢和投訴，或者先提取資料和解決簡單的疑難。另外，部門可以互相參考，未來將會針對部門首長、副處長如何掌握最前線的處理問題和優化處理，以及如何從根源上避免投訴的形成在部門首長責任制裏培訓。

記者：梁珮旻