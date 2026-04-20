大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」

公務員薪酬趨勢調查工作已近尾聲，料下月初有結果，將左右約18萬公務員今年能否獲加薪。按機制，政府會再諮詢各公務員職工會意見，最後由行政長官會同行政會議拍板。不過近日大埔宏福苑火災聆訊，揭露多個政府部門工作表現，以至整體文化上的積弊，群情洶湧下，有行會中人直言或影響最終的調薪方案，預料即使加人工，亦可能「加唔足」。

公務員加薪向來有「隱藏第七大因素」

去年錄巨額財赤，《預算案》宣布三權機關一致凍薪，但今年轉虧為盈，政府已表明會既定機制進行薪酬趨勢調查再決定。政府釐定公務員薪酬調整時有六大因素，包括經濟狀況、生活費用變動、政府財政、薪酬趨勢淨指標、職方薪酬調整要求和公務員士氣。

不過社會大眾反應，也是隱藏的「第七大因素」，尤其坊間不時質疑公務員表現。事實上，薪酬趨勢淨指標只是其中一個考慮因素，政府過去亦考慮社會反應而作政治決定，不一定跟足薪酬指標。

公務員工作文化受批評 官員直認「同事警覺性需大幅加強」

一場世紀大火，不但揭示本港維修工程圍標問題，聽證會同時揭發監管制度未能有效把關，導致房署獨立審查組無發現棚網問題；999通報機制過時，求助未有接駁消防等等。隨着聽證會進行，這類行政問題可能會持續浮現。房屋局局長何永賢近日也公開承認，從聽證會發現工程承建商「原來可以咁差劣」，政府同事的警覺性需大幅加強。

在此輿論氛圍下，有政圈中人擔心，若今年再公布公務員加薪，可能惹起公眾反彈。有資深建制認為，縱然不能「一竹篙打一船人」，公務員團隊仍有不少優秀分子，但市民不會如此思考，「市民可能覺得政府解決唔到佢需要，例如『投訴工人食煙，俾人當波咁踢嚟踢去』，最終受害嘅係佢哋。」

政府近日公布「部門首長責任制」細節，若屬廣泛或重複性的系統問題，會賦權特首或司局長啟動程序查找問題根源和人員缺失等。新機制雖好，但遠水難救近火，若市民看不到即時措施，顯著改善公務員表現和工作文化，並找出責任誰屬，今年加薪恐怕有反響。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，每年薪酬調查出爐前夕總有人吹風，貶損公務員表現，質疑私人機構欲減低加薪成本壓力。他認為把火災揭發的種種問題，歸咎到公務員身上並不公平，指前線公務員落力工作，有消防員犧牲性命、「一戶一社工」日以繼夜支援災民，有目共睹，「工作文化不好、權責不清，這是機制問題，而非前線同事的錯」。

行會中人：留意到社會有「非常強烈意見」

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席周小松指，確實宏福苑聆訊中，針對公務員的輿論壓力增加，但認為整體公務員水平仍優秀，若過程有缺失，應找出系統性問題改革、懲處相關人士，但不應一刀切影響所有公務員。他強調公務員過去6個年度有3個年度凍薪，追不上私人市場水平，若因一時社會情緒而短視處理，只會加劇人才流失。

有行會中人表示，會充分審視六大因素作決定，但同意近日社會對公務員工作文化，有非常強烈意見，這成為把關的重要考慮，「就算加薪，可能都加得唔足，或要做少許『讓步』」。另一行會中人指，若有留意聽證會完整內容，可能都會對部門工作文化搖頭歎息，以今日民情而言，「可能真係唔加，大家覺得更合理」。

行會成員湯家驊則指，明白近日社會的輿論氛圍，但公務員薪酬調整會影響整個社會，不應草率決定。他認為只要聆訊過程中，有足夠證據證實個別公務員有失職需問責，特首不會手軟，公眾亦會看到。