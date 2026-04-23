電動車︱「一換一」計劃屆滿 莊豪鋒質疑與準備換車市民期望有落差 有議員促重研放寬空間
更新時間：13:14 2026-04-23 HKT
發佈時間：13:14 2026-04-23 HKT
發佈時間：13:14 2026-04-23 HKT
立法會今（23日）繼續二讀《2026年撥款條例草案》，多名議員就政府決定不再延續電動車「一換一」計劃表達意見，實政圓桌議員莊豪鋒對決定表示失望，與準備換車市民的期望有落差；亦有議員促請政府在高油價環境下，重新研究放寬計劃的可行性。
24個獲批油站中僅一個於今年2月啟用
實政圓桌新界西北莊豪鋒對政府不再延續「一換一」計劃感到失望，認為與準備換車的市民期望有落差。雖然相關決定已落實，但他期望政府能加強充電網絡的支援。他引述政府文件指，獲批的油站營辦商需在半年至一年內完成充電樁工程，但截至目前，在24個已獲批的油站中，僅得一個於今年2月啟用。對於政府解釋因涉及技術及安全問題需時檢視，他表示會持續監察，確保推動電動車的方針能有效執行。
陳家珮：應研助公共交通盡快轉型為電動車
新民黨陳家珮表示，近期中東衝突導致油價波動，凸顯了本港推動電動車普及化的逼切性。她指，要實現綠色城市及交通轉型，公共交通電動化是不可或缺的一步。希望政府能研究如何加大力度，協助巴士、小巴等公共交通工具盡快轉型為電動車。
對於財政預算案宣布電動車「一換一」計劃屆滿後不再延續，陳家珮表示理解政府需審慎運用庫房資源，但她認為，在高油價的環境下，市民更能感受到燃料成本的壓力，是推動他們轉用電動車的良好時機，形容現時是「拮到肉，切膚之痛嘅時候」，市民或會後悔沒有「早啲『一換一』」。
她促請政府重新研究放寬「一換一」計劃的空間，認為此舉能有效鼓勵更多市民選購環保車輛，從而減少碳排放，並有助香港達成2035年碳排放減半的環保目標。
記者：李健威
相關新聞：
大棋盤︱香港油價「世一」貴 政府可介入？議員：足足是台灣4倍價錢 太離譜
預算案2026｜電動車「一換一」取消 政府不欲太多私家車？陳美寶：增長可控
最Hit
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
2026-04-22 14:00 HKT
馬會以欖球連繫社區
20小時前