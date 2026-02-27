預算案2026｜電動車「一換一」取消 政府不欲太多私家車？陳美寶：增長可控

新一份《財政預算案》出爐，商務及經濟發展局局長丘應樺及運輸及物流局局長陳美寶今日（27日）舉行記者會，闡述預算案其政策範疇的相關措施。對於電動私家車「一換一」計劃下月屆滿後不再延續，會否影響部分貴價電動私車車銷情，甚至令消費者選回油車，陳美寶回應指，特區政府一直積極鼓勵和使用新能源汽車，過去環境及生態局已推出多項措施，包括最近公布的《香港電動車普及化路線圖更新版》。當局一直支援環境及生態局落實相關措施，並與業界持份者保持溝通，期望各方共同推動新措施落實。加大電動車充電支援。

陳美寶：除稅務資助 電動車配套措施亦重要

至於電動車未來發展，陳美寶表示，私家車增長過去幾年可控，而電動車佔私家車市場的比例亦有所上升。隨著電動車技術普及，市面上的產品選擇大幅增加，數字已反映相關電動車趨勢。她強調，推動新能源汽車使用，除稅務及資助考慮外，配套措施亦相當重要。環境及生態局正就充電設施著力規劃，未來會加大支援；運物局亦會緊密合作，如協助商用車營運者完善充電配套，推動電動商用車發展。

逾20低空經濟項目進入實際運作 包括外牆清洗

低空經濟方面，陳美寶表示，這是推動整個城市智能化及區域融合發展的新動能，預計超過20個較為成熟、風險較低，且不涉及人車稠密空域的項目，將陸續進入恆常實際運作的階段，例如利用無人機進行外牆清洗、電纜檢視維修，以及鐵路設施檢測等。

陳美寶又指，今年工作重點將涵蓋跨境物流、載人飛行器、多場景多用戶共享的平台，以及無人機的交通管理系統。她透露，政府將於今年制定《發展低空經濟規劃行動綱領》，內容包括就低空基礎設施展開技術研究與規劃，同時部署構建低空經濟的交通管理系統，在確保在安全前提下，可同時便利多個營運者及航線在園區試驗。當局正就系統標準與國際接軌進行技術研究，並與內地口岸、海關相關單位探討跨境合作。

記者：郭文卓

攝影：何健勇

