電動車普及︱田北辰倡油站設換電站 環境局：持開放態度

政府上月發布《香港電動車普及化路線圖更新版》，同時於《財政預算案》中宣布取消電動車「一換一」計劃。實政圓桌召集人田北辰表示，電動車充電問題始終是最難解決的一關，故他與實政圓桌成員、立法會議員莊豪鋒約見環境及生態局官員討論充電路線圖。

田北辰在社交平台發文提及，近日有巴士公司開放巴士廠充電裝置供公眾使用，認為此舉既可善用閒置設施，也可提供公共服務、履行社會責任，更可與政府商討票價時增加討論空間。

根據環境局資料，2025年本港有2,653支快速／高速公共充電樁，佔總數16%，目標是在2027年增至4,000支。田北辰關注為何過去不是快速／高速充電樁佔多數，以及將來為何不單一使用快速／高速充電。局方解釋，快速／高速充電樁成本較高，每支造價達數十萬元，需考慮經濟效益，不會單一發展，同時地點亦受供電網絡限制，並非所有地方均能做到快速／高速充電。以現時180個加油站為例，只有約三分之一、即60個可以安裝充電樁，意味其餘120個加油站未能服務電動車。

倡設立換電站

田北辰認為，這些加油站位置對駕駛人士最為方便，若無法用作充電，「有啲浪費」。他提到前年到內地參觀電動車廠時，發現有幾間車廠換電技術發展成熟，惟發展障礙在於車廠之間難以統一電池規格，令換電未能成為主流。田北辰曾詢問車廠會否考慮在香港發展換電，而他們最關心的是換電站用地。

田北辰向政府建議，既然有120個加油站未能安裝充電樁，可考慮讓有興趣的車廠在這些地點設立換電站，觀察市場反應；或先從電動的士入手試行，因為品牌較少，且換電對「搵食車」最有利。環境局回應表示，對所有方案持開放態度，換電站的問題可以認真研究。田北辰表示，希望方案能進一步推動電動車普及。