立法會辯論預算案 議員批公院調整收費「拮入肉」 替代服務未到位

財政司司長陳茂波2月25日宣讀新一份《財政預算案》，立法會今日（22日）起恢復二讀《2026年撥款條例草案》辯論，多位議員就該法案發言。選委界議員陳凱欣表示，今年政府予醫管局的預算開支為1031億元，按年上升2.9%。若與5年前實際撥款835億元比較，今年預算上升超過23%；與10年前534億元相比，則上升近93%。她關注公營醫療服務開支年年上升，市民和前線醫護人員能否感受到服務有所提升，及工作環境是否得到改善。

陳凱欣關注公院加價 病人「不取藥」

陳凱欣指，公營醫療加價後首兩個月，約有2.6萬張，即約3%藥單是醫生開出後病人沒有取藥。當局解釋，病人不取藥的原因眾多，包括家中仍有存貨，並認為數據反映收費改革有助鼓勵病人審視用藥習慣，減少浪費。她對此表示擔心，醫生應根據病人的臨床狀況及實際需要才開出藥單，不應出現病人自行決定取藥與否的情況，更不認同當局將「不取藥」視為收費改革是否到位的指標。

陳凱欣指，基層醫療發展應先行，惟政府在2026/27年度投放於基層醫療的預算為15億元，較上年度減少5億元。社區藥房預計最快今年年底才試行，夜診則要等到第二季才逐步增加。她形容「替代服務未到位，但收費調整支針已經拮到入肉」。

應同步推廣救人自救教育

陳凱欣提及去年大埔宏福苑大火，認為政府除成立獨立委員會外，亦應同步推廣救人自救教育，期望當局能增撥資源和人手，在社區及學校推廣相關教育，讓學生從小學習逃生及使用基本設備，將技能轉化為肌肉記憶。

她引述資料指出，2026/27年度政府為防火工作預留約10.6億元，按年增加17.9%，期望增加的開支能更多投放於社區及校園教育，例如消防處校園教育計劃及社區應急先鋒計劃等。

陳振英提3建議釋放北都市場活力

金融界陳振英表示，政府綜合賬目提前由虧轉盈，使惠民措施得以適度加碼，回應市民所需，政府與民間皆大歡喜。為進一步釋放北都市場活力，他提出3項建議，包括擴大公私協作範圍，鼓勵發展商、金融機構及科技企業聯手參與片區開發；推動北都專屬運營公司開展市場化融資；在洪水橋、古洞北等片區試行「先配套、後產業」開發模式。

他提到，預算案公布後發生的中東戰事引發國際能源價格攀升，政府迅速成立跨部門專責組，並推出四項針對性臨時措施，其中柴油補貼已獲財務委員會審批通過。他促請政府繼續密切關注國際局勢，避免能源成本上漲全數轉嫁予市民。

選委界林筱魯表示，城市建設是經濟發展的載體，北都是重中之重。面對目前財政狀況，社會上或有人擔心龐大的基建開支，但強調一定要堅持持續投入北都，絕不能因為短期經濟波動而放慢步伐，亦同意政府借助市場力量發展。

陳克勤：不應向基層及弱勢群體「開刀」

民建聯陳克勤表示，希望特區政府部署香港五年規劃過程中，牢記「以民為本」及「施政為民」中心思想，無論是財政預算案政策部署，還是北都長遠規劃，最終的目的都是要讓香港市民擁有更優質工作、更穩定收入、更宜居環境及更優質生活。

他認為，財政司司長在考慮預算案時，除了考慮財政可持續性外，亦要特別留意財政調整對市民生活實際影響。醫療收費改革、交通優惠調整，或其他涉及民生政策，可能在財政緊絀情況下需節省開支，但無論政府節流措施如何節省，都不應該、也不能夠向社會基層及弱勢群體「開刀」。他希望特區政府及財政司司長在未來考慮財政可持續性與市民福祉之間，能夠取得更好平衡。

記者：曹露尹

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