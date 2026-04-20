重點企業︱輝瑞、滴滴等22間企業落戶 累計124間涉730億元投資 陳茂波：多企業欲選址北都

引進重點企業辦公室今日（20日）公布第6批共22間重點企業，涵蓋生命健康科技、低空經濟、人工智能、新能源材料、金融科技等前沿領域，當中包括美國輝瑞科研製藥、出行平台滴滴等多家全球領先企業。財政司司長陳茂波歡迎重點企業落戶香港，指隨着第6批企業加入，引進辦至今已累計引入124家重點企業，料帶來730億港元投資，並創造約25,000個職位，當中不少屬研發和管理等崗位。

累計引入124家重點企業 創2.5萬個就業機會

陳茂波指，來港企業來自不同的地區和行業，包括領先的製藥公司、人工智能、金融科技、先進製造業和文化創意產業的先驅。這些企業來自內地、亞洲、歐洲、美洲和非洲，將進一步壯大本港重點企業群體。

陳茂波又指，目前合共有124間重點企業落戶，預計帶來730億港元投資，創造約25000個就業機會，當中很多是研發和管理方面的職位。早期一批企業已經產生實實在在的影響，其中約75%企業已在香港設立或正在設立區域或全球總部，近九成企業已設立或即將設立研發中心，許多企業選擇及有興趣落戶北部都會區和河套深港合作區，以利用與深圳及其他大灣區城市的臨近優勢和協同效應，重點企業亦強化香港的創新生態系統。不少企業亦已與本地大學、商界和研究機構建立合作關係。

他強調，這對香港和企業是雙贏，一方面企業帶來投資、創造就業機會，並為本港帶來創新成果；另一方面香港為企業提供平台、聯通性、資金、人才和專業支持，助力它們走向國際，充分發揮潛力，當局未來會繼續致力吸引更多重點企業。

轉轉集團：特別看重北都和香港積極變化狀態

美國輝瑞製藥接受訪問時表示，生命科技企業在香港具營商環境優勢。輝瑞香港及澳門區總經理馮碧霞指，公司已落戶香港多年，成為重點企業後，期望可以加快臨床審批，與政府溝通了解本港疾病負擔，以對應香港醫療需求，未來亦會聘請更多AI人才做數據分析、管理病患等。

低空經濟方面，來自上海的峰飛航空科技表示選擇香港作為國際窗口及試點基地。公司已入選港府的監管沙盒X計畫，未來希望實現大灣區內載貨載人跨境海面飛行。高級副總裁謝嘉表示，香港的航空法規與安全標準獲國際承認，加上豐富展會資源，對拓展海外市場非常有利。香港應用場景豐富，透過在港實施常態化應用，公司能向國際客戶展示產品。

晶片企業海光信息技術股份有限公司表示，香港創科生態優越，作為大灣區戰略樞紐，可助力企業推動數智化轉型和升級。副總裁吳宗友指香港具「示範效應」，落地香港能讓公司接收本地需求，對未來研發與設計十分重要。

內地二手平台轉轉集團表示，公司前年底開始探索全球化拓商，以歐美市場為目標，最終選擇香港作基地，是因其「背靠祖國，面向全球」的獨特優勢。創始人黃煒表示，公司特別看重正在建設中的北部都會區和香港積極變化的狀態。

簽約企業包括內地二手平台「轉轉」

今次簽約的22家重點企業包括：

安進香港有限公司

峰飛航空科技

Banking Circle Group

德國寶靈家殷格翰（香港）有限公司

中國鐵塔股份有限公司

Cobo Fintech HK Limited

達索系統

出行平台滴滴

HAYA Therapeutics

海光信息技術股份有限公司

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

香港稀宇極智有限公司

澎貝數科（香港）有限公司

佳都科技集團股份有限公司

美國輝瑞科研製藥有限公司

RedotPay

上海商米科技集團股份有限公司

尋匯騰訊雲及騰訊光子工作室群

天齊鋰業股份有限公司

重生視界有限公司

轉轉集團

記者：周育瑩

攝影：何家豪