Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年︱3日假期急症室求診跌逾一成 醫管局：公院收費改革見效

社會
更新時間：20:25 2026-02-20 HKT
發佈時間：20:25 2026-02-20 HKT

醫院管理局今日（20日）表示，農曆新年3日假期（17至19日）期間，公立醫院急症室求診人次回落逾一成，認為數據反映公營醫療收費改革已見成效，有助紓緩急症室壓力，讓資源能集中照顧危急病人。

農曆新年假求診減逾一成

醫管局公布，剛過去的農曆新年3日公眾假期，轄下18間急症室的求診人數，較去年同期下跌11%至15%。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中指出，各醫院急症室運作正常，有緊急醫療需要的病人均可迅速獲得治療。不過，由於長假期後求診病人增加，加上今日凌晨（20日）有醫院需調動人手處理搶救個案，一度令早上非緊急病人輪候時間較長。他強調，危殆、危急及緊急病人的服務均沒有受影響，輪候時間至下午時段已陸續回落。

醫管局預計，未來數日急症室服務會持續繁忙。
醫管局預計，未來數日急症室服務會持續繁忙。

今年首月急症室求診減近10.9%

醫管局數據亦顯示，由今年1月1日至2月10日，整體急症室求診人次按年顯著減少近10.9%；當中次緊急及非緊急的病人更減少約18.6%。服務承諾方面，緊急病人於30分鐘內獲診治的比率，由80.1%增加至86.9%。

局方預計，未來數日急症室服務會持續繁忙，呼籲非緊急病人應避免使用急症室，可考慮向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
9小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
11小時前
林逸華律師行本周一遭警方搜查並帶走一批文件。資料圖片
警查「碰瓷黨」上門檢走大量文件 律師樓提司法覆核指文件受法律專業保密特權保護
社會
8小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
即時中國
4小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
2026-02-19 20:41 HKT
陳奕迅女兒陳康堤傳戀上網球一哥黃澤林 IG甜蜜互動洩蜜Eason為女做紅娘 與日籍男模分手四月
陳奕迅女兒陳康堤傳戀上網球一哥黃澤林 IG甜蜜互動洩蜜Eason為女做紅娘 與日籍男模分手四月
影視圈
5小時前
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家分享催運中獎心得
04:17
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家 分享催運中獎心得
申訴熱話
12小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
2026-02-19 17:27 HKT