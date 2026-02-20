農曆新年︱3日假期急症室求診跌逾一成 醫管局：公院收費改革見效

醫院管理局今日（20日）表示，農曆新年3日假期（17至19日）期間，公立醫院急症室求診人次回落逾一成，認為數據反映公營醫療收費改革已見成效，有助紓緩急症室壓力，讓資源能集中照顧危急病人。

農曆新年假求診減逾一成

醫管局公布，剛過去的農曆新年3日公眾假期，轄下18間急症室的求診人數，較去年同期下跌11%至15%。醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中指出，各醫院急症室運作正常，有緊急醫療需要的病人均可迅速獲得治療。不過，由於長假期後求診病人增加，加上今日凌晨（20日）有醫院需調動人手處理搶救個案，一度令早上非緊急病人輪候時間較長。他強調，危殆、危急及緊急病人的服務均沒有受影響，輪候時間至下午時段已陸續回落。

醫管局預計，未來數日急症室服務會持續繁忙。

今年首月急症室求診減近10.9%

醫管局數據亦顯示，由今年1月1日至2月10日，整體急症室求診人次按年顯著減少近10.9%；當中次緊急及非緊急的病人更減少約18.6%。服務承諾方面，緊急病人於30分鐘內獲診治的比率，由80.1%增加至86.9%。

局方預計，未來數日急症室服務會持續繁忙，呼籲非緊急病人應避免使用急症室，可考慮向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。