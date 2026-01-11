公院收費改革｜醫管局：讓資源聚焦於有需要病人 未見有人因此延誤求診

公營醫療收費改革於元旦起實施，醫管局行政總裁李夏茵今日（11日）在電台節目表示，自收費改革實施以來，已批出超過5.5萬宗醫療費用減免申請，數量較以往顯著上升。其中約3.4萬宗已完成評估並獲發減免證明，最長減免期達18個月；另有約2萬宗屬「有條件減免」。她表示，申請數字符合預期，流程運作順暢。

醫管局：醫療減免非福利 旨在準確支援有需要病人

對於有市民反映需提交大量證明文件，李夏茵指醫管局運用公帑必須小心審慎，減免機制並非福利，而是旨在準確支援有需要病人，因此資產審查屬必要程序。她舉例，即使市民將資產存放於馬會投注戶口，亦須納入審核範圍。局方已致力簡化申請及審批流程，目前未見有病人因未能取得減免而放棄覆診。

她亦提到，收費改革實施後首個星期，急症室求診人次下降12%，其中「危殆」及「危急」病人數目相若，非緊急病人則減少18%，達到預期分流效果。李夏茵重申，改革目標是令資源更聚焦於有需要的病人，強調現時數據未見有病人因收費改革而延誤求診

此外，改革旨在引入「共付」概念，鼓勵市民注重健康管理，避免因醫療全額資助而輕視預防。相關收入將用於加強資助項目，如昂貴藥物，以減輕病人經濟負擔，防止「因病致貧」。

