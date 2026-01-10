公院收費改革｜醫管局: 已批逾5.4萬宗醫療費用減免申請 病人第二季起可於平台自助辦理手續

醫院管理局在公營醫療收費改革實施後，同時推行優化醫療費用減免機制，方便有經濟需要的病人申請醫療費用減免，加強對貧困或長者病人的保障。醫管局發言人今日（10日）表示，醫管局積極協助合資格市民於使用醫療服務前獲得減免證明書。醫管局近日每日平均接獲約5 000宗醫療費用減免申請，根據批核紀錄，平均約85%申請個案成功獲批減免，部分聯網接近90%，並可於即日獲發醫療費用減免證明書。如果病人於申請時未帶齊所需文件，最快可於約15分鐘獲發「有條件減免」醫療費用減免證明書，可即時使用減免醫療費用，確保病人不會因為有經濟困難而未能接受適切的醫療服務。

已批54 658宗醫療費用減免申請 約一小時內可獲發減免證書

醫管局表示，至今已批出54 658宗醫療費用減免申請，包括33 759宗已完成評核及批出減免證明書。一般情況下，病人只需交齊文件，大約一小時內可完成辦理申請手續獲發減免證明書。病人如果未能提交所需證明文件進行經濟審查但急需使用醫療服務，醫管局亦會彈性處理，病人只需簽署聲明書聲明經濟狀況符合減免資格，最快亦可於15分鐘內獲批「有條件減免」申請。醫管局已彈性批出20 899宗「有條件減免」醫療費用減免證明書，這些病人必須在三個月內補交相關文件作經濟評估。如病人未能於限期內提交文件或未符合相關申請資格，屆時必須清繳所有應繳費用。

醫管局發言人提醒，病人需預留足夠時間申請醫療費用減免申請，如果病人未有即時醫療需要，可以在覆診期前預留約一至兩個月時間開始辦理申請手續。市民亦可預先透過醫管局網頁或HA Go了解醫療費用減免的相關資訊，包括申請手續及需要備妥的文件，以及使用經濟審查計算程式，初步自行評估是否合乎申請資格，確保申請過程更順暢。

今年第二季起 病人可於平台自助辦理申請

醫管局正逐步提升電子系統「醫療費用援助一站通」以支援醫療費用減免申請，病人現時可透過「醫療費用援助一站通」平台上傳經濟審查所需文件，接收申請關鍵進度推送通知及查閱申請詳情；而於今年第二季起，病人更可於平台自助辦理申請。

發言人又重申，優化醫療費用減免機制是公營醫療收費改革中加強保障經濟有困難病人的重要措施，故需要經濟審查，而非任何人皆符合資格。由於涉及公帑運用，必須審慎處理每個申請，病人亦有責任提供完整、準確、真確及合適的資料，以供評估和核對，讓真正有需要的病人獲得援助。

在確保不會有市民因為經濟困難而未能接受合適醫療服務的同時，亦必須秉持審慎運用資源的原則，讓有限及珍貴的公共資源不被濫用。此外，申請醫療費用減免所需提交的證明文件，亦與申請其他社福或政府資助計劃類似。

病人於申請時需要提交入息及資產證明文件以評估其經濟狀況，除了較常見的土地、非自住物業、現金、銀行儲蓄、股票及股份投資等證明文件外，由於有部分申請人可能將現金存放於其他戶口，例如電子錢包、香港賽馬會的投注戶口，或擁有可動用的保險儲蓄，因此申請時亦會要求病人提供有關證明文件，以準確評估病人是否符合資格申請醫療費用減免。為了確保醫療資源運用恰當，並防止被濫用，醫管局會隨機覆查已批核的個案。

醫管局於推行優化醫療費用減免機制時，除了放寬申請資格外，申請手續已有所簡化。如果病人或家人正領取長者生活津貼，可獲豁免提交部分證明文件作經濟審查，詳情如下︰



二人家庭如二人均領取長者生活津貼，病人只需提交領取長者生活津貼的證明（例如銀行月結單），便可豁免提交入息及資產證明；二人家庭，如其中一人正領取長者生活津貼，可豁免提交入息證明；及

一人家庭，如申請人正領取長者生活津貼，可豁免提交資產證明。

除此之外，如病人有同住而被納入經濟評估的家庭成員持有有效的醫療費用減免證明書，病人可毋須再進行全面經濟審查，醫管局會參考其家庭成員申請醫療費用減免時所提交的財務資料，並按實際情況只要求病人提供必要或有所欠缺的資料，而毋須逐一從頭審查，而獲得有效期與該家庭成員相同的減免。