公院收費改革｜醫療費用減免點申請？去邊申請？一文睇清涵蓋範疇、申請資格、入息上限

香港公立醫院收費今年元旦（1月1日）起全面調整，醫療費用減免機制將同步優化，合資格市民可申請。《星島頭條》整合符合轄免資格/減免機制人士、申請資格、家庭入息和資產上限、減免涵蓋範疇等資料。

應到什麼地方申請醫療費用減免？

醫管局建議無論是已預約於公立醫院或家庭醫學診所應診的病人，均可於就診前兩個月到各公立醫院或診所的醫務社會服務部或專責隊伍提交相關申請。

有經濟困難的病人，如需即日或緊急接受治療，專隊亦會提供協助。

已預約於家庭醫學診所應診的病人，可於就診前兩個月到社署綜合家庭服務中心或其他指定服務單位提交相關申請。

什麼人無須申請醫療費用豁免可享醫療費用減免？

以下人士只須於每次登記求診時通知醫院/診所職員，並出示身份證明文件，職員透過聯機查詢系統確認資格後，即可獲豁免公營醫療服務的收費。「符合醫療費用豁免資格人士」包括︰

社會福利署的綜合社會保障援助受助人

長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人

75歲或以上長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃下）受惠人

醫療費用減免涵蓋公立醫院服務覆蓋什麼範疇？

急症室門診

普通科門診

專科門診

住院

老人科日間醫院

復康日間醫院

精神科日間醫院

腫瘤科或腎科診所／中心

社區服務

病理檢驗服務

非緊急放射造影服務

哪幾類人是「醫療費用減免機制人士」的對象？

低收入人士

長期病患者

貧困年長病人

申請醫療費用減免有什麼申請資格？

醫療費用減免申請資格優化，收入及資產限額，包括：

收入限額：2人或以上家庭住戶每月入息不超過中位數；1人家庭住戶每月入息不超過中位數的150%

資產限額：申請公屋資產限額。

「家庭」定義：與申請人無密切經濟關係的同住家庭成員或可無需納入經濟審查。

收入及資產限額

透過醫管局的醫療費用減免經濟審查計算程式，可初步計算是否符合醫療費用減免的申請資格。根據計算程式，符合申請的收入及資產限額如下（以下數字僅供參考，實際金額會根據家庭住戶入息中位數而調整）：

1人家庭總收入 全免限額$7,500

半免限額$15,000 2人家庭總收入 全免限額$17,250

半免限額$23,000 3人家庭總收入 全免限額$29,700

半免限額$39,600 4人家庭總收入 全免限額$38,025

半免限額$50,700 5人家庭總收入 全免限額$38,700

半免限額$51,600

以家庭內沒有長者為例，資產限額如下：

1人家庭資產限額 $291,000 2人家庭資產限額 $394,000 3人家庭資產限額 $514,000 4人家庭資產限額 $600,000 5人家庭資產限額 $666,000

以家庭內有1位滿65歲長者為例，資產限額如下：

1人家庭資產限額 $459,000 2人家庭資產限額 $562,000 3人家庭資產限額 $682,000 4人家庭資產限額 $768,000 5人家庭資產限額 $834,000

以家庭內有2位滿65歲長者為例，資產限額如下：

2人家庭資產限額 $730,000 3人家庭資產限額 $850,000 4人家庭資產限額 $936,000 5人家庭資產限額 $1,002,000

醫管局互聯網醫療費用減免網頁備有 經濟審查計算程式 供病人／申請人初步評估其家庭財務狀況是否符合申請醫療費用減免的資格，惟所得之結果僅供參考

減免有效期

經評估後批准的收費減免會分為只限生效一次，或在某段期間內有效。醫務社工／社工／行政主任可視乎病人的實際需要和情況，酌情決定這段有效期的長度，而最長有效期為18個月。申請人如在18個月內再次申請減免，只需簽署聲明書確認家庭財政狀況不變，毋須重新提交經濟文件作審查。

申請醫療費用減免方法

如欲申請醫療費用減免，申請人可以親身到公立醫院或診所的醫務社會服務部、社會福利署綜合家庭服務中心或保護家庭及兒童服務課提交申請。另外，也可以利用醫管局的 HA Go App（醫療費用援助一站通）進行初步評估、查閱進度、上傳文件；申請需提交證明文件，以家庭為基礎評估經濟狀況。

所有醫療費用減免的申請，必須通過醫務社工／社署家庭服務社工(社工)之經濟審查，因為有關的資格評估是以家庭為基礎。

申請人須填寫申請表，並提交病人及所有同住而被納入經濟評估的核心家庭成員的相關證明文件。而長者生活津貼受惠人或有上述家庭成員已獲發有效的醫療費用減免證明書的病人可無需提交所有財務文件進行經濟評估。

須繳交的文件：

受僱人士：

最少過去六個月的銀行戶口簿、月結單、薪俸結算書或僱主發出的入息證明、強積金供款紀錄、報稅表或評稅通知書或其他收入的證明文件（例如花紅、津貼、佣金、兼職收入、一次過的酬金、 每月退休金）

自僱／業務經營者：

營業損益表、報稅表、收入聲明或其他有關收入的證明文件

營業損益表、報稅表、收入聲明或其他有關收入的證明文件

營業損益表、報稅表、收入聲明或其他有關收入的證明文件 無業人士：

無業證明文件（例如解僱信、僱主向即將停止僱用員工發出的通知信、醫療證明、修讀全日制課程證明、正在求職證明等）

其他收入：

補助款（例如非同住親友給予的家用生活費／代家庭成員繳交的費用）、贍養費、租金收入（例如物業土地、車位、車輛、船隻）、年金／保險計劃下發放的年金／保險收入等

補助款（例如非同住親友給予的家用生活費／代家庭成員繳交的費用）、贍養費、租金收入（例如物業土地、車位、車輛、船隻）、年金／保險計劃下發放的年金／保險收入等

最少過去６個月的所有常用、不常用或已結束的個人及聯名銀行戶口，包括儲蓄、定期存款、零存整付、外幣存款、投資、股票及證劵戶口、支票戶口、綜合戶口、香港賽馬會投注戶口等的銀行戶口簿／月結單／紀錄等

自僱／業務經營者的商業登記證／資產負債表／公司帳戶結單等證明文件

年金計劃／含有投資或儲蓄成份保險，例如投資連繫的保險計劃，人壽保險及年金計劃的證明文件，例如年結／月結通知書

擁有的股份、股票、認股證、基金、債劵及其他投資項目的文件證明

物業／土地／車位擁有權證明，例如差餉單、繳納地稅通知書、按揭還款表等

電子錢包（例如PayMe／支付寶／微信支付）戶口號碼、其過去六個月的交易及結餘紀錄截圖

代他人管理的資產／託付他人管理的資產／其他資產（例如未過戶支票）

1萬元醫療費用上限

醫管局表示，除調整醫療費用減免機制，醫管局亦引入第二層安全網，設立醫療服務全年一萬元收費上限的措施，以減輕患者負擔。市民需透過「HA Go」App或在公院繳費處主動申請，毋須任何文件。