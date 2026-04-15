國安法律論壇｜王振民: 英美暴亂逾千人被控遠較香港多 證本港精準執法維護國安 : 「僅打擊極少數人」

清華大學法學院教授王振民今日（15日）在「國安法律論壇」致辭時，解讀國務院2月發表的《白皮書》。他先駁斥西方政客及媒體的抹黑，引用英美兩國處理國內暴亂的龐大檢控數據，對比本港國安案件數字，證明香港執法精準，僅打擊極少數人。他又諷刺英美頻繁發表涉港報告，反觀中國每十年才發一份《白皮書》，反問「我們十年綜合性地講一次，算多嗎？」

香港依法維護國安保護絕大部分市民

王振民表示，自《香港國安法》實施以來，部分西方政客一直搞「雙標」、顛倒黑白，抹黑《國安法》破壞「一國兩制」及人權自由。他引述保安局數據，指2020年至今年1月，本港依《國安法》檢控98人、定罪78人；反觀2011年英國倫敦騷亂持續5天，近4,000人被捕、逾3,100人被起訴；美國國會山莊暴動僅持續一天，甚至動用軍隊，最終逾1500人被檢控、1126人被定罪，最高刑期達22年。王振民認為數字說明香港維護國安是依法進行，「打擊的確確實實是極少數」，而保護的是絕大部分市民的安全和福祉。

王振民今日在「國安法律論壇」上致辭。

王振民呼籲各界共同守護這份和平包容理念，讓香港繼續成為不同制度合作共贏的寶地。

針對外國頻頻干預，王振民舉例，明年是香港回歸30周年，中央政府至今僅發表過3份涉港白皮書，平均每十年一份；反觀英國每半年發表一份《香港半年報告》，至今已發58份；美國政府及國會亦各發26份，合計52份。王振民直言「在國際場合關於香港的話，都讓他們講了」，指中央發表白皮書正是為了「正本清源，凝聚共識」，發揮一錘定音作用。

國安法沒有修改更無取代基本法

對於《國安法》與《基本法》的關係，他重申，維護國安從來是「一國兩制」應有之義，並非2020年才提出。他強調，《香港國安法》是對基本法的補充和完善，「國安法沒有修改、更沒有取代基本法」。

王振民總結時強調，中央將堅持「三個長期不變」：保持香港資本主義制度和生活方式、國際自由港和單獨關稅區地位，以及普通法制度長期不變。他亦指，當前世界衝突不斷，但得益於「一國兩制」的偉大實踐，香港成功「化干戈為玉帛」，從昔日中西方衝突的前沿陣地，重新成為國際投資熱土。他呼籲各界共同守護這份和平包容理念，讓香港繼續成為不同制度合作共贏的寶地。

記者：陳俊豪

攝影：蘇正謙

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