國安法律論壇丨林定國：國家安全如同「空氣和陽光」 籲各界提高維護國安意識 了解本港國安法律

律政司以《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書為主題舉辦的國安法律論壇今午（15日）在會展大會堂舉行。律政司司長林定國致辭時表示，香港在維護國家安全上不追求「絕對或泛化」安全(absolute security)，而是追求「相對安全」(relative security)。他強調，本港會在國安與發展之間取得動態平衡，並致力發展「開放的安全」(open security )，包括繼續聘用海外法官及保障外國投資者權益，以維持香港的國際化地位及多元包容社會。

發展和國安須維持平衡

林定國認為，部分國家追求一己的所謂「絕對安全」而犧牲他國安全是錯誤的，指不但有違國際法下和平共處的基本原則，在實踐上亦不可持續，更會扼殺發展。他解釋，《香港國安法》及《23條》中對「國家安全」的定義，是指國家政權、主權等核心利益處於「相對（relatively）沒有危險」的狀態，而非「絕對（absolutely）」沒有危險。

林定國亦強調發展和國安須維持平衡，指安全是發展的前提，發展是安全的保障，形容兩者相輔相成。他表示，香港成功關鍵在於「國際化」，為維持本港作為國際金融、貿易、航運及法律爭議解決中心地位，必須取得並維持外地對香港作為開放、包容和多元社會的信任。

他重申，香港致力發展「開放的安全」（open security），舉例將繼續聘用來自其他普通法司法管轄區的法官、終審法院會持續邀請海外非常任法官參與審訊；此外，外籍律師可繼續依法在港執業，各國投資者權益亦將繼續獲得平等的法律保障。

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林定國將國家安全比喻為「空氣和陽光」，指它們是生存不可或缺的元素。他呼籲社會各界提高維護國安意識，並仔細閱讀白皮書，以客觀、理性地了解本港國安法律。他期望市民能真心相信《國安法》對香港整體福祉有益，從而自願、樂意地遵守，而非將其視作令人感到憂慮或恐懼之物。

記者：陳俊豪

攝影 : 蘇正謙