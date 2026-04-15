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國安教育日︱中東戰火令貿發局活動取消 馬時亨：沒國家安全做堅實屏障 再優越營商環境都化為烏有

政情
更新時間：13:36 2026-04-15 HKT
發佈時間：13:36 2026-04-15 HKT

中東戰火持續，貿發局主席馬時亨出席國安教育日開幕典禮暨主題講座時表示，沒有國家安全做堅實的屏障，再繁華的商都都會變得沒有生氣，再優越的營商環境都化為烏有，對生意人來說，最怕是不可預測性。

貿發局活動因中東戰火而取消

他提到目前國家地緣政治有很多轉變，全球經貿環境充滿不穩定性，近來中東戰火延續影響很大，貿發局舉行一些會議或展覽，中東地區朋友都來不到香港。他原定3月底要去中東做一些活動，都因為戰火而取消，更因而影響了貿發局籌備已久、原定於今年9月舉行的中東投資產業論壇，都要改期，舉行日期未明。

安全與發展是相輔相成

他重申，安全與發展是相輔相成，安全是發展的前提，發展是安全看保障，過去香港保障國家安全的意識不足，導致社會動盪、發展受阻，連民生都受到影響，現在落實了好的國安屏障，香港再度出發。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙

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