國安教育日︱夏寶龍：一時安全不等於「永遠安全」 大埔火災後別有用心人士將災情政治化

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，香港特區國安委早上在會展舉辦國安教育日開幕典禮暨主題講座。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻方式出席開幕典禮，並發表主旨講話強調，安全不是一勞永逸，呼籲社會各界對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患時刻保持警惕，又重申香港從「由亂到治」走向「由治及興」的歷程，深刻顯示「有安全才有發展、沒有安全一切都無從談起」，只有守住安全底線才能贏得發展，贏得未來。

夏寶龍：發展和安全是「一體之兩翼、辯證統一」關係

夏寶龍就統籌發展和安全，以高水平安全護航香港「由治及興」開創「十五五」規劃時期「一國兩制」事業新局面，提出四點看法，包括以高水平安全護航香港「由治及興」，指香港回歸以來的實踐證明，安全是香港繁榮穩定的基石，須臾不可離。

去年12月國家主席習近平曾表示，特區政府要主動對接國家十五五規劃，堅持完善行政主導，深度參與大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。夏寶龍指，習主席的說法，深刻揭示了發展和安全是「一體之兩翼、辯證統一」的關係，為香港未來發展指明了前進的方向，為一國兩制實踐行穩致遠提供了根本遵循。

他重提2019年修例風波期間，香港被破壞得面目全非，全港市民連基本的人身安全都得不到保障，之後在香港一系列維護國家安全的法律制度相繼出台等，構建起了香港新安全格局的四樑八柱，香港在維護國家安全工作取得了歷史性的成就，發生了歷史性的變革，有了新安全格局的保障，反中亂港頭目被依法嚴懲，而有了新安全格局的保障，「一國兩制」的強大生命力和優越性得到充分彰顯，香港市民的福祉和各國投資者的利益得到更好的維護。

他又稱，安全是一個動態發展的過程，一時的安全不等於永遠的安全，現在的安全不等於今後的安全，國務院新聞辦公室今年2月發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐白皮書》，提醒大家要居安思危，指出大埔火災發生後，一些別有用心的人把災情政治化，妄圖以災亂港，大家必須要強化底線思維，時刻提高警惕。

他強調反中亂港分子仍在處心積慮地伺機反撲，絕不允許他們把已經恢復安寧的香港再來搞亂，大家亦要警惕外部勢力插手干預的風險，他們試圖攻擊「一國兩制」、不斷唱衰香港，凡此種種都要堅決回擊。大家亦要警惕地緣政治帶來的風險，當今世界地緣衝突頻發突發，對香港可能造成一定的影響，社會要做好充足的應對準備，堅定維護香港的利益，重申祖國永遠是香港的堅強後盾。

夏指，以高水平安全護航香港「由治及與」需要搶抓百年變局上戰略機遇，主動對接國家「十五五」規劃，加快推動香港高質量發展。他指安全已經成為香港發展的優勢，在「十五五」新征程上，香港要順應時代潮流，主動識變、應變、求變，在變局中開新局，以香港所長服務國家所需，加快推動香港「由治及興」。

他表示香港是大家共同的家園，建設美好香港是大家共同的責任，在「十五五」新征程上，只要全體香港市民心往一處想、勁往一處使，就能守護好香港安全穩定，就能鞏固好香港繁榮發展的態勢，共同續寫獅子山下新傳奇。他又稱要相信特區政府一定會切實履行好，「當家人」和第一責任人的職責，更好統籌發展第一要務和安全頭等大事，又希望工商界和企業家當好推動香港經濟發展的主力軍，積極做好香港5年規劃的支持者實踐者。

夏寶龍亦提出「兩個相信」及「四個希望」：

- 相信特區政府一定會切實履行好當家人和第一責任人的職責，更好統籌發展第一要務和安全頭等大事。集眾人之智，編制實施好首個五年規劃，把高效市場和有為政府更好地結合起來，切實解決改革發展中的矛盾和問題，以更有力的舉措推動香港由治及興。

- 相信立法、司法機關一定會自覺尊重和維護行政主導，與行政機關各司其職、各負其責、協作配合，為「十五五」時期香港高質量發展提供有力法治保障。

- 希望工商界和企業家當好推動香港經濟發展的主力軍，積極做好香港五年規劃的支持者、實踐者。在大力投資、創新科技、推動北部都會區建設等方面走在前面，勇擔社會責任，主動把自身發展融入美好香港建設，融入國家發展大局，以實際行動詮釋愛國愛港。

- 希望各大高校充分發揮香港教育品牌優勢和國際化特色，主動對接國家戰略，聚焦前沿科技研發，引進和培養國家和香港急需的各類人才，打造國際高端人才聚集高地，把科研人才優勢轉化為高質量發展的實效。

- 希望社會各界全力支持行政長官和特區政府依法施政，不斷凝聚主動對接國家「十五五」規劃、建設美好香港的共識，集中精力拼經濟、謀發展、惠民生，推動香港在強國建設、民族復興偉業中發揮更大作用，實現更好發展。

- 希望廣大青年把握「十五五」時期國家和香港發展的重大機遇，在積極參與粵港澳大灣區、北部都會區建設等熱潮中，逐夢打拼，以青春之我、奮鬥之我，書寫精彩人生，在建設強大祖國和美好香港的廣闊天地中綻放青春光彩。

記者：郭詠欣

攝影：蘇正謙