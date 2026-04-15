國安教育日︱周霽：維護國家安全沒有局外人 香港市民既是國安受益者也是守護者

中聯辦主任周霽今早（15日）出席國安教育日開幕典禮暨主題講座，致辭時表示，當今世界變亂交織，一些國家和地區戰火紛飛，香港安定祥和的良好局面來之不易，值得社會倍加珍惜，未來要進一步增強各界維護國家安全的意識，強調維護國家安全沒有局外人，每個香港市民既是國家安全的受益者，也是當好國家安全的守護者，相信特區能以創新方式開展國家安全教育，讓維護國安人人有責的理念，更加深入人心，在全社會形成維護國家安全的強大合力。

要築牢香港高質量發展安全屏障

他續稱，安全是發展的前提，發展是安全的保障，未來要進一步築牢香港高質量發展的安全屏障，相信特區一定能更好統籌發展和安全，全方位築牢維護國家安全屏障，以新發展格局保障高質量發展、高水平開放，以香港自身更好發展，為國家民族復興偉業作出新的更大貢獻。

他又稱，維護國家安全只有進行沒有完成時，近年特區持續完善維護國家安全的法律制度，有力開展維護國家安全的執法，依法打擊危害國家安全的犯罪，依法公正審理危害國家安全的案件，形容特區維護國家安全工作始終在法治的軌道上進行。

董經緯：維護國安只有一國之責沒兩制之分

中央駐港國安公署署長董經緯致辭時稱，實現安全發展必須堅決守住國家安全底線，維護國家主權安全發展利益，是「一國兩制」方針的最高原則，又稱當前世界變亂交織地緣衝突日益加劇，香港背靠強大祖國，強化治理效能，安全紅利不斷釋放，良政善治煥發新貌，認為香港維護國家安全只有一國之責，沒有兩制之分，目標就是發揮「一國兩制」優勢，維護國家主權安全發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

他續稱，實現安全發展必須堅定踐行國家法制，依法治理是最可靠最穩定的治理，香港歷史性完成《基本法》第23條立法，持續完善香港本地維護國家安全的法律制度，有力開展維護國家安全執法和司法，打擊反中亂港份子方面，取得歷史性突破，外部勢力的囂張氣焰得到極大遏制，紮實推進國家安全宣傳教育，全社會形成維護國家安全強大合力。

他指香港正在制定首個五年規劃，全面對接國家發展戰略，深度融入和服務國家發展大局，為香港長遠發展提供穩定預期，要以總體國家安全觀為指導，牢牢把握「一國兩制」下維護國家安全的實踐要求，把安全貫徹發展各領域全過程，時刻警惕各種風險隱患。

崔建春：堅持統籌發展和安全是應對外部風險的壓艙石

外交部駐港特派員崔建春致辭時表示，今天的世界百年變局加速演進，變革動亂相互交織，戰爭衝突此起彼伏，人類和平與發展的事業走到了新的十字路口，面對全球經濟復甦乏力，保護主義抬頭，中國堅持包容性經濟全球化方向，面對動盪複雜的國際形勢，堅持統籌發展和安全，既是對香港應對外部風險挑戰的壓艙石，也是主動對接國家「十五五」規劃，全力拼經濟謀發展、惠民生的信心源。

他指一個安全穩定、可預期的香港，才能在變局中為資金避險，為創新動能，為人才築夢，為文明搭橋，才能更好的發揮背靠祖國，聯通世界的獨特優勢，更好融入和服務國家發展大局，實現長期繁榮穩定。

記者：郭詠欣

攝影；蘇正謙

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