大棋盤｜區議員收查詢問婚姻狀態 民政：方便安排地區活動

25歲的民建聯小花、西貢區議員莊雅婷，近日獲百億闊少鍾培生「進擊式」求婚，成為全城熱話，除了大量娛樂八卦，也有人關注她如何履行好區議員職責，以至從政「初心」有否動搖。事有湊巧，多名區議員近日收到區議會秘書處致電，詢問其婚姻狀況等個人資訊，但政府強調不時向區議員瞭解其最新情況，以便安排會議或地區活動的時間表。

多名地區人士透露，有區議員近期接獲區議會秘書處來電，問到現時婚姻狀況、如未婚有否計劃結婚、已婚又有否生育計劃等。不止年輕議員，甚至部分已上年紀的議員，皆收到類似查詢。不過亦有已婚現任議員表示，未收到相關查詢。

有區議員說，上任時遞交個人資料包括婚姻狀況，相信當局大致掌握一眾議員情況，對有關查詢感奇怪，也令人聯想是否與近期事件有關。民政事務總署回覆查詢指，為協助區議員履行區議會職能和職務，區議會秘書處不時向區議員瞭解其最新情況及計劃，以便安排區議會會議或地區活動的時間表，及處理會議缺席申請及利益申報。

據瞭解，身兼區議會主席的民政事務專員，過去確實不時查詢區議員近況，以更好統籌地區事務，屬正常工作之一，認為外界毋須有錯覺。

對於莊雅婷婚訊引起熱論，有資深區議員表示，結婚是私事，外界無從干涉，但區議員作為公職人員，一言一行都有可能影響區議會形象，甚至外界對完善地區治理的觀感，況且她的議席是由政府委任。

有民建聯中人則指，莊雅婷是否仍保持初心服務地區，有時未必是她個人想法，而是社會如何詮釋其舉動，尤其她長遠而言將自己定位為政治人物，抑或娛樂紅人。民建聯本月改選執委會，原被視為「明日之星」的莊雅婷，據知不在參選名單之上。據悉黨內領導層近日找過莊傾談，「溫提」她低調一點。

由莊雅婷發起、原定於本周六舉行的「香港青年海洋論壇」，昨日就突然宣佈延期，主辦方未交代原因。有知情者說，全國兩會剛結束，待宣講期結束後才繼續推進，避免搶焦點也是合理。

提到區議會工作，多名區議員今年1月躋身立法會，政界關注這批雙料議員能否分身。翻查區會出席紀錄，大部分雙料議員均全勤，例如民建聯立會新丁、觀塘區議員洪錦鉉和張培剛，今年頭兩個月4次會議皆有出席。

不過同屬民建聯的北區區議員姚銘，3次會議缺席兩次。姚銘向筆者解釋，兩次缺席均屬公務性質，分別是前往內地出席省政協會議，以及到政總參加專題研討會，相關缺席申請均已獲區議會批准。對於如何兼顧雙料議員身份，姚銘指，過往未擔任立法會議員時，加入區議會轄下所有委員會，但今年起已退出部分委員會，以更有效兼顧議會工作。

