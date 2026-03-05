Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功

政情
更新時間：00:26 2026-03-05 HKT
發佈時間：00:26 2026-03-05 HKT

向來話題十足的「富三代」鍾培生，今日（4日）凌晨突然於社交平台投下爆炸性閃彈，宣布已向現任民建聯西貢區議員莊雅婷（Angelina）求婚成功。這段「豪門公子與政壇新星」的戀情修成正果，消息迅速洗版社交平台，引發全城熱議。

北大高材生出身 「最年輕區議員」表現愛國

鍾培生今日無預警公開喜訊，雖然他未有透露具體求婚細節與婚禮籌備進展，但已足以令外界大感驚訝。過去他在社交圈及格鬥界具相當影響力，而今次選擇與政界新一代女神定終身，被視為豪門與才女的結合。

現年25歲的莊雅婷是近年香港政壇備受矚目的新星。她於2025年以23歲之齡當選西貢區議員，是目前全港最年輕的區議員。莊雅婷學歷顯赫，早年就讀本港國際學校，畢業後毅然放棄英國大學的入學通知，轉而前往北京大學深造，修讀政府管理學院及光華管理學院的「雙學位」。

她曾在訪問中表示，希望透過在北京唸書的四年，認真了解祖國發展。當選區議員後，她亦積極投身社區工作及愛國教育，更曾獲邀擔任國安法論壇嘉賓。

曾是大熱港姐人選 為「守護初心」退選

除了政治專業，莊雅婷更因容貌甜美被譽為「最美區議員」。去年她曾報名參加《香港小姐競選2025》，並憑着高學歷與大方氣質成為面試大熱。然而，她後來考慮到社會討論及區議會形象，決定退選，以專注履行區議員職務。她當時強調：「社會接受程度與設想有差距，應保護區議會形象，守護初心。」

莊雅婷在網絡亦擁有極高人氣，其社交平台IG目前的追蹤人數已達2.8萬。她曾笑言目標是「超越葉太（葉劉淑儀）」，成為政界人氣王，目前看來目標已近在咫尺。隨着今次婚訊曝光，相信她的熱度將會再創高點。

西貢區議員莊雅婷向記者表示，私人事情不作回應，感謝外界的關心，強調會繼續做好西貢區議員的工作，服務市民，服務大家。

