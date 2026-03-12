原定由莊雅婷主持 「2026香港青年海洋論壇」突延期 主辦方致歉未提原因

民建聯西貢區議員莊雅婷與城中著名「富四代」鍾培生的婚訊連日來引起社會熱議，由莊雅婷發起、原定於本周六（14日）舉行的「2026香港青年海洋論壇」，在今日（12日），即活動舉行前兩日突然宣布延期，直至另行通知，惟主辦方未有交代原因。

論壇邀請李慧琼、謝展寰等嘉賓出席

莊雅婷現為青年民建聯副主席，近年關注海洋垃圾及淨灘等環保議題。青年民建聯原定於本周六與藍宇宙海洋保育基金，在香港海事博物館合辦「2026香港青年海洋論壇」，並由莊雅婷擔任活動主持。論壇亦邀請立法會主席李慧琼、環境及生態局局長謝展寰、發展局副局長林智文，以及選委界議員姚柏良等嘉賓出席。

正協調新期舉行「2026香港青年海洋論壇」

藍宇宙海洋保育基金在社交平台發表聲明，對在活動前夕作出這個艱難決定深感遺憾，並就為已報名的參加者、嘉賓及合作夥伴帶來不便，致以最深切歉意。聲明未有提及延期是否與莊雅婷的婚訊有關。

基金稱，目前正積極協調新活動日期，並會在落實後第一時間透過電郵及社交媒體公布，屆時將發布全新的報名連結供重新登記，期待日後能與公眾在海洋發展的對話中再次相遇。

