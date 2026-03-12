Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

原定由莊雅婷主持 「2026香港青年海洋論壇」突延期 主辦方致歉未提原因

政情
更新時間：15:19 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:19 2026-03-12 HKT

民建聯西貢區議員莊雅婷與城中著名「富四代」鍾培生的婚訊連日來引起社會熱議，由莊雅婷發起、原定於本周六（14日）舉行的「2026香港青年海洋論壇」，在今日（12日），即活動舉行前兩日突然宣布延期，直至另行通知，惟主辦方未有交代原因。

論壇邀請李慧琼、謝展寰等嘉賓出席

莊雅婷現為青年民建聯副主席，近年關注海洋垃圾及淨灘等環保議題。青年民建聯原定於本周六與藍宇宙海洋保育基金，在香港海事博物館合辦「2026香港青年海洋論壇」，並由莊雅婷擔任活動主持。論壇亦邀請立法會主席李慧琼、環境及生態局局長謝展寰、發展局副局長林智文，以及選委界議員姚柏良等嘉賓出席。

正協調新期舉行「2026香港青年海洋論壇」

藍宇宙海洋保育基金在社交平台發表聲明，對在活動前夕作出這個艱難決定深感遺憾，並就為已報名的參加者、嘉賓及合作夥伴帶來不便，致以最深切歉意。聲明未有提及延期是否與莊雅婷的婚訊有關。

基金稱，目前正積極協調新活動日期，並會在落實後第一時間透過電郵及社交媒體公布，屆時將發布全新的報名連結供重新登記，期待日後能與公眾在海洋發展的對話中再次相遇。

相關新聞：

莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」

鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功

港姐2025︱莊雅婷參選一日即退選：保護區議會形象 非所有人能接受 TVB：港姐代表香港品牌

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
6小時前
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
7小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
7小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
4小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
23小時前