財政預算案前瞻︱《星島》消息：政府擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文化旅遊

新一份《財政預算案》明日出爐，《星島》獲悉，政府計劃撥款1至2億元成立「北都城鄉共融基金」，推動鄉郊文化旅遊，識別具商業吸引力項目，發展一日遊或深度遊等，北部都會區超過200條鄉村將包括其中。有立法會議員認為，北都鄉郊極具歷史及文化價值，有條件發展鄉郊旅遊，冀政府為場地拆牆鬆綁。

政府前年就北都發展如何推動「城鄉共融」展開顧問研究，並會就落實「城鄉共融」制訂指引。發展局去年7月回應立法會議員質詢時表示，北都擁有不少歷史悠久的傳統鄉鎮和珍貴自然生態，蘊含豐富的歷史和人文資源，而「城鄉共融」是北都發展重要內容之一，因此規劃新發展區時會保留傳統鄉村布局和面貌，融合調和。

善用鄉郊古村資源拓深度遊

近年不少議員要求政府拆牆鬆綁，推動鄉郊發展，包括放寬新界豁免管制屋宇用途、舉辦盆菜宴等活動。多名立法會議員上月與北都辦、土拓署官員交流，引述政府代表分享「城鄉共融」初步構思，包括活化特色鄉村建築、設立鄉村文化徑、改善鄉村污水系統、預留休憩與節慶活動空間，並探討設立專項基金計劃。

據了解，《預算案》會預留1至2億元，成立「北都城鄉共融基金」，以識別具商業潛力的項目，善用文化遺產、鄉郊古村等資源，發展文化旅遊及深度遊，整個北都逾200條鄉村將包括其中。

譚鎮國倡傳統節慶引入商業活動

新社聯議員譚鎮國向《星島》表示，不少北都鄉郊極具歷史及文化價值，有條件發展鄉郊旅遊，舉例早前舉行的「錦田鄉酬恩建醮獅王爭霸暨美食嘉年華」，吸引大批市民到訪，氣氛熱烈，證明這些紮根本土、具傳統特色的活動，吸引力可媲美國際級盛事。他認為，政策上要更好配合鄉郊發展，包括善用土地資源、在傳統節慶中引入合適的商業活動，帶動鄉郊經濟，以建立可持續、有溫度的經濟生態。

他又建議放寬新界豁免管制屋宇用途，容許村屋全棟作餐廳、度假屋，為鄉郊場地拆牆鬆綁，例如在祠堂外辦盆菜宴等，並設立專責小組協助申請人處理牌照及場地申請等。

鄉議局11月辦北都馬拉松

另外，新界鄉議局昨舉行新春團拜，主席劉業強透露計劃於11月在北都舉辦馬拉松，盼可宣傳北都，帶動旅遊和經濟。他預料首屆北都馬拉松約1萬人參加，由沙田鄉議局出發，跑到元朗新田，途中經過不少村落、新田科技城等，全程約42公里，賽道以單車徑為主，相信對居民影響較小。

他指活動經顧問公司研究，正向當局申請，相信可行性高，期望北都馬拉松能以「運動加文化」形式舉行，穿插新界文化特色、飲食元素，向外推廣北都。

