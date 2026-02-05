財政預算案2026︱G19倡遲交稅罰款增至15% 加徵「豪車稅」 港人每年一次半價醫療

新一份《財政預算案》將於本月25日發表，財政司司長陳茂波正就預算案內容諮詢各界意見。立法會無黨派議員協作平台「G19」今午（5日）與陳茂波會面後見傳媒，表示今年共提交49項建議、涉及10個主題，為歷年最多。

籲提高基本免稅額至14萬元

民生方面，他們建議將個人基本免稅額由13.2萬元增至14萬元；提高遲交稅項的附加罰款；研究增加子女免稅額；將初生子女額外免稅額延長至3年；研究增設託兒服務、樂齡產品、聘請外傭及學校書簿開支等免稅額，以鼓勵生育及紓緩市民稅務負擔；並研究將100元定額印花稅的樓價上限由400萬元調高至500萬元等。

開源節流方面，建議配合「部門首長責任制」，深化改革公務員的表現管理及增薪點制度，以提升績效與動力，杜絕浪費與「躺平」現象；將遲交稅項附加罰款由5%（逾期6個月內）及10%（逾期逾6個月），調高至10%和15%；研究對價格超過100萬港元的車輛加徵「豪車稅」。至於落實「無處不旅遊」，則包括資助18區舉辦本地特色遊、成立專責小組推動「遊艇自由行」政策及配套、激活電影、電視及出版等傳統優勢文創產業，推動「文化+旅遊」等。

倡遲交稅不能豁免罰款

「G19」副召集人、選委界姚柏良表示，落實「無處不旅遊」不是單純刺激旅客來港消費這麼簡單，是希望提振本地消費，正如2003年「沙士」後曾推出的「區區有睇頭 香港樂悠『遊』」計劃一樣。他指區議會各區已設地區提振經濟工作小組，應投放資源推動本地消費項目，完善本地特色旅遊產品後再向遊客推廣。

金融界陳振英表示，近期不少市民關注公營醫療收費改革，目前已有超過10萬名市民通過財政審查獲豁免醫療費用，但他認為普通市民在此改革下也應享有一定豁免，建議政府考慮讓全港市民每年享有一次醫療費用半價優惠，不論門診或專科均可使用，相信能減輕部分市民的醫療負擔。

對於提高遲交稅罰款，他解釋每年約有數萬宗遲交稅個案，政府慣常行使豁免權免去相關罰款，而這些個案多屬習慣性遲交，因無需繳付罰款，市民寧可將款項留在自己戶口。他強調交稅是市民義務，將款項繳交庫務處後可為政府帶來利息收入，對政府財政有幫助，認為提高罰款具警示作用。

保險界陳沛良指出，自2016/17年度政府將個人基本免稅額由12萬元上調至13.2萬元後，金額一直維持至今，認為現在是適當調整時機。若按2023/24課稅年度計算，薪俸稅涉及196萬納稅人，政府預計將少收約9.4億元稅款，數額不算龐大，但對中產及基層市民可帶來心理上的積極幫助。

「G19」召集人、體育、演藝、文化及出版界霍啟剛表示，香港目前的頭等大事是主動對接國家「十五五」規劃，因此整份倡議書的理念均以此為目標，並緊扣香港「四中心、一高地」的定位。

記者：郭詠欣