財政預算案2026︱黃浩明倡100元印花稅放寬至600萬樓 檢討市建局「7年樓齡」收購政策

新一份《財政預算案》下月發表，地產及建造界立法會議員黃浩明就積極推動北部都會區發展、推動特區政府適當有序開發土地、幫助市民上車、加快市區重建、檢討「同區七年樓齡」收購政策等方面提出建議。財政司司長陳茂波預計，2026年香港經濟可隨環球經濟溫和擴張，保持良好勢頭並穩健增長。黃浩明認為，政府應把握時勢，做好長遠規劃，積極投資未來，同時將香港匯聚成人口高地，進一步「拼經濟、謀發展」，深化香港與內地，特別是粵港澳大灣區融合。

加快落實「1.5級開發」概念

黃浩明建議積極推動北都發展，包括加快落實「1.5級開發」概念，在現時距離北都發展成熟的10年期間，及早讓企業參與初期建設，優先吸引企業進駐，率先支援創科產業和北都大學教育城發展；研究多渠道融資，加快開展建築工程項目；因應市場需求，適當有序開發土地。

寫字樓空置率高 優先開發住宅地

黃浩明引述數據指出，2024年年底私人住宅空置率為4.5%，甲級、乙級、丙級私人寫字樓的分置率分別為17.4%、15.6%、11%，私人商業樓宇則為11.8%。他認為，應優先研究開發住宅土地，適時檢視私人寫字樓、私人商業樓宇情況，特別是目前中環以外的寫字樓空置率仍然高企，需求較弱，政府推出土地時必須審慎處理，確保土地發展能夠配合市場需求，才能藉此有效地穩定增加特區政府地價收入。

倡100元印花稅放寬至600萬樓

幫助市民上車方面，黃浩明建議提高100元印花稅的物業價值上限至600萬元，認為在股票印花稅收入增加的情況下，政府有條件、有本錢進一步放寬物業印花稅，利用相關稅收回饋市場，照顧市民住屋需要。他亦提出設立「購房通」吸引內地資金來港，並為內地居民提供更完整的香港房地產資訊和相關支援，便利他們來港買樓。

至於加快市區重建，黃浩明表示，應檢討市建局「同區七年樓齡」收購政策，避免收購價遠高於市值。他舉例指，可以「樓換樓」方式，取代目前以高於市值金額進行收購，讓私人發展商能參與更多重建項目，藉此提升重建速度、活化舊區，並讓受影響業主選擇新居屋或新界地區樓宇，避免市建局一直以高價收購而持續虧損，間接節省特區政府開支；同時讓收購價重回與市價相近水平，能讓更多私人發展商參與重建項目，加快整個社區的重建速度。

