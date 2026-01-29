財政預算案2026｜鄉議局倡向大型科企徵數碼稅 樓市推「兩級制」減首置印花稅

新一份《財政預算案》正進行公眾諮詢。新界鄉議局今日（29日）在政府總部與財政司司長陳茂波會面，提交《2026/27年度財政預算案》建議書，提出共26項建議，包括建議政府修例將舊樓強拍門檻降至60%或更低、解決「三無大廈」安全隱患，加快舊區重建、把握2萬個職位空缺契機，引入 AI 及自動化技術取代低技術職位，打造精銳公務員團隊，提升效率。

首置人士提供豁免印花稅、差餉及高成數按揭 降「上車」門檻

鄉議局亦建議政府推行樓市「兩級制」， 區分「入門市場」（自住）與「成熟市場」（投資），為首置人士提供豁免印花稅、寬減差餉及高成數按揭，減低「上車」門檻，並針對大型科技公司引入數碼服務稅及消費稅，維護稅制公平，開拓收入來源，並順應 OECD 全球最低稅負制趨勢。

振興鄉郊經濟方面，鄉議局建議政府為民宿/食肆「一站式」登記，確立「指引主導，登記即營運」模式，簡化發牌程序，並統籌鄉郊景區的人流與設施管理，發展藍綠經濟。另外， 他們亦爭取深圳南澳碼頭實施一地兩檢，打通港深東部海上生態旅遊圈。

盛事經濟方面， 鄉議局建議重建維園網球場，升級為可舉辦 ATP/WTA 頂級賽事場館，爭取舉辦澳網熱身賽，並打造沙頭角及西貢遊艇地標，開發大灣區遊艇自由行。