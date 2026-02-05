財政預算案2026｜團結基金倡兩蚊車每月限搭120程 交通補貼門檻提高至$600

新一份財政預算案將於本月25日發表，團結香港基金今（5日）提出18項建議，涵蓋財政紀律、開源及節流三方面。基金會預測，本財政年度的綜合帳目有望從上一財政年度的負803億赤字，大幅收窄至負50至負100億元的範圍內。

倡調整公共交通費用補貼計劃門檻

基金會提出「九招」以精準節流增效，建議調整公共交通費用補貼計劃的門檻，由500元提高至600元，並將補貼上限下調100元至300元。至於「2元乘車優惠」擬於明年推出240程的每月上限，基金會建議，將上限下調至120程，即每日4程。團結香港基金研究經理何文懿表示，上述兩項調整預計可年省6億元。

籲引入績效制度 公務員薪酬調整掛鉤工作表現

另外，基金會建議引入「績效強制分布制度」，將公務員薪酬調整與工作表現掛鉤，表現優秀者可「跳point」並獲發獎金。醫療方面則建議將「自願醫保計劃」的扣稅上限由8,000元增至12,000元，並建立私營醫療收費透明化制度。

問及公務員是否「凍薪」或加薪，何文懿表示，公務員的薪酬調整設有年度檢討機制，政府會參考薪酬趨勢調查，並綜合考慮多項因素，相信政府將依據數據和既定機制，作出較為平衡的決定，不評論個別政策。

基金會亦提出「開源八式」拓闊收入來源，建議每年額外增加2,000伙綠置居供應，並按平均售價約250萬元出售；亦建議政府改善混合業權而引致的管理問題後，研究在部分屋邨重推租者置其屋計劃。

籲增六合彩獎券博彩稅至30%

基金會建議六合彩獎券博彩稅率由25%上調至30%，並將六合彩的派彩獎金比例由54%下調至49%。同時，將個人入息「標準稅率」由現行兩級制優化為三級制，首500萬元維持15%，500萬至750萬部分維持16%，超出750萬部分上調至17%。

團結香港基金副總裁、公共政策研究院執行總監水志偉表示，若建議全面落實，有望為政府帶來640億元的額外收入，並節省每年約128億元的開支。

對於政府財政會否有「派糖」空間，水志偉表示，基金會建議精準節流，希望資源能夠更有效分配給相關團體，並希望以制度改革取代補貼，「派糖」可能在中短期內提供即時幫助，但長期制度下能惠及更多人。他認為重建財政韌性本身就是最大的惠民措施，令政府未來有空間做更多事。

記者：曹露尹

