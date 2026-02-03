財政預算案2026︱管浩鳴倡公務員薪酬追上通脹 薪俸稅寬免上限最少維持1500元

新一份《財政預算案》本月25日發表，選委界立法會議員管浩鳴今（3日）與財政司司長陳茂波見面表達意見。管浩鳴提出五大範疇建議，包括深化長者關懷，推動康復服務；推動公共財政的可持續性；減輕市民經濟負擔；優化強積金制度；鼓勵生育及照顧兒童。他認為，本港經濟處於復甦的關鍵階段，但仍需穩步向前，以及考慮長遠的財政可持續性。

「穩住庫房」亦要平衡「紓困為民」

管浩鳴表示，政府提出「強化版」的財政整合計劃嚴控公共開支，但無可避免三大開支，即社會福利、教育和醫療範疇持續增長，凸顯財政結構改革和積極研究拓闊稅基的迫切性。同時，香港正面臨經濟轉型期，政府「穩住庫房」亦要平衡「紓困為民」，與市民共度時艱、推動香港邁向穩定繁榮。

不宜再削社福開支 倡增院舍券

政府在2025/26年度將「長者院舍照顧服務券計劃」的院舍券增加至6,000張，管浩鳴建議政府盡快總結初步成效，適當時考慮研究再增加1,000張。他亦建議加速推進康復中心網絡建設，除現時運作的2間「綜合社區康復中心」外，盡快選址並設立其他「綜合社區康復中心」，特別是在港島區。另外，建議政府為部分關愛隊提供自願性的培訓及額外補貼，以強化關愛隊培訓，發揮預防角色。

公共財政方面，管浩鳴建議考慮公務員薪酬追上通脹，避免公務員兩年無加薪導致士氣受損及薪金追不上通脹變相減薪；積極研究拓寬稅基，重新研究「增值稅」或「銷售稅」在本港實行的可能性，中期可考慮推動「奢侈品消費稅」；不宜進一步削減社福開支；研究設立「直資醫院」，填補公私營醫院「斷層」；發放新一批銀色債券。

促設兒童醫療券 每月2000元

管浩鳴亦提出放寬自願醫保計劃的可扣稅額上限至10,000元、今年切勿再將薪俸稅寬免上限減半，最少維持1,500元上限、調高供養父母/祖父母免稅額的建議。至於強積金制度，他建議強制性供款上限進一步增加150元至1,650元；增加合資格延期年金保單及強積金可扣稅自願性供款扣稅上限至80,000元；容許強積金基金優先投資政府債券。

鼓勵生育及照顧兒童方面，管浩鳴建議政府設立每年2,000元的兒童醫療券，並限定於牙科、疫苗等部分醫療服務；調整子女免稅額，由130,000元向上調整至140,000元；考慮增撥資源，透過僱員再培訓局或其他機構，加開嬰幼兒照顧員等課程。